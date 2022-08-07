День железнодорожника 7 августа 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Хочу тебе пожелать крепкого здоровья, хорошего коллектива, внимательного начальства. Свою работу ты любишь – это главное! Ходить на работу с удовольствием – что может быть лучше? Пусть дома будет все в порядке, родные и близкие будут здоровы. Желаю тебе достатка, радости и исполнения всех твоих желаний.