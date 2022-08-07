День железнодорожника 7 августа 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

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Поздравляю с днем железнодорожника! Пусть неприятности пролетают мимо, как ветер за окном локомотива! Пусть твоя судьба будет прямой и сверкающей, как железнодорожные рельсы! Желаю, чтобы в поезде твоей жизни всегда ехали вагоны счастья, любви, благополучия и здоровья!
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Уважаемые коллеги-железнодорожники! В этот профессиональный праздник желаю никогда не болеть, не терять оптимизма. Мы делаем важное дело: дарим людям комфорт! Желаю всем процветания, гармоничных отношений, благополучия, любви и радости каждый день! Оставайтесь веселыми, доброжелательными и отзывчивыми, ведь это помогает шагать вперед!
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С Днём железнодорожника! Раз уж твоя жизнь неразрывно связана с рельсами, так пусть она будет такой же ровной, а здоровье — таким же крепким. Желаю, чтобы для всех твоих начинаний на жизненном пути всегда горел зелёный семафор!
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Каждый раз, когда дорога
Позовет вас за собой,
Помните о тех, кто дорог,
Кто всегда вас ждет домой.
Ваша жизнь пусть будет долгой,
Интересной и прекрасной,
А железная дорога —
Сто процентов безопасной!
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Любимый мой железнодорожник, поздравляю тебя с профессиональным праздником! Верь в свои силы и всегда иди вперед. Ты самый лучший в мире и, несомненно, лучший работник железных дорог!
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Из тысячи дорог
Нашли свою – железную,
Благодаря лишь вам
Несутся поезда!
Призвание себе
Избрали вы полезное!
Удачи вам во всем,
И радости всегда!
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Поздравляю с Днём железнодорожника и от души хочу пожелать, чтобы поезд судьбы мчал по рельсам удачи, как свободная птица, рассекая воздух счастья и покоряя просторы успеха. Пусть работа не доставляет неудобств и хлопот, пусть в жизни всегда будет возможность реализовывать свои планы и идеи.
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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Хочу тебе пожелать крепкого здоровья, хорошего коллектива, внимательного начальства. Свою работу ты любишь – это главное! Ходить на работу с удовольствием – что может быть лучше? Пусть дома будет все в порядке, родные и близкие будут здоровы. Желаю тебе достатка, радости и исполнения всех твоих желаний.
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Пусть в вашем сердце
Навсегда железная дорога.
Летят с маршрутами года –
Пускай их будет много.
И пусть заветная мечта
Становится возможной.
Поздравить рады вас всегда
С Днем железнодорожника!
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Повелителей могучих машин и стальных дорог поздравляем с Днём железнодорожника! Желаем не пересекаться с неприятностями так же, как шпалы и быть такими же целенаправленными, как рельсы! Пусть жизнь будет ровной, гладкой, отлично устроенной, словно полотно! Пусть зарплата радует, как сговорчивое начальство, и в поезде вашей жизни не будет случайных пассажиров!