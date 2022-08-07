«Мы не ездим по всей России»: машинист из Новосибирска рассказал о своей работе

«Если честно, люди сами лезут под поезда – это в основном подростки или пьяные, которые хотят перебежать пути. Часто бывают в наушниках идут по рельсам в никуда, а доходят они только на тот свет. Больше всего конечно сбиваются животные, а в особенности птицы, но с этим уже ничего не поделать, а вот медведя сбить страшно – поезд может слететь с рельс», - заключил Николай.