«Мы не ездим по всей России»: машинист из Новосибирска рассказал о своей работе

Сначала мужчина выучился на помощника машиниста – он проработал им на протяжении трех лет, а недавно ему дали возможность управлять грузовым составом. Пассажиров он сможет перевозить только минимум через пять лет, а также ему придется снова учиться на новый локомотив.
Железнодорожник рассказал, что на самом деле они не работают сутками – у них такой же график, как и у всех людей.
«У меня есть ночные и дневные смены не более 12 часов по закону. Часто спрашивают – много ли я путешествую. На самом деле мы ездим не дальше 600-700 километров, а затем за управление садиться другой машинист и едет дальше, а затем снова меняется», - рассказал Николай.
Он отметил, что после того, как отработал, садится на другой состав и уезжает домой. Поэтому проехать по маршруту от Владивостока до Москвы ни у кого точно не получится.
Очередное заблуждение обычных людей, которые думают, что у машинистов от бедер ничего не осталось из-за постоянного сидения.
«У нас прекрасные кресла, но на одном из старых локомотивов есть ужасного кресло, где сидишь на «раскорячку», у современных с этим делом все хорошо и уставать не приходится», - поделился машинист.
По его словам, заснуть на работе вполне возможно, но он о таких случаях не слышал. Для контроля у всех машинистов есть специальные часы, которые издают вибрацию и контролируют состояние человека, а также есть специальный сигнал проверки бдительности – если не нажать вовремя на кнопку, то сначала будет предупреждение, а затем поезд остановится.
«У нас имеется автопилот и поезд вполне может ехать сам, но контролировать систему нужно, ведь техника может ошибаться. В целом, мы можем во время работы попить чай или даже поесть, но сидеть в телефоне или смотреть какие-то фильмы уж точно запрещено и это может привести к увольнению – никто так рисковать не станет», - отметил Николай.
Николай посмеялся и сразу объяснил, что такое никогда не сможет произойти – это не даст сделать система.
«У нас имеются светофоры и трехзначная сигнализации, которая сначала предупреждает, что нужно снизить скорость, а затем красный сигнал – перед ним нужно остановиться», - рассказал машинист.
Он отметил, что даже если мужчина за управление локомотива не захочет или забудет остановиться, то поезд сделает это сам, чтобы избежать столкновения.
Колосову сбивать людей не приходилось, но его коллеги часто рассказывают о таких страшных историях.
«Однажды мне говорили, что кто-то сбил алкоголика, а он настолько сильно намотался на состав, что его просто разорвало по кусочкам – это все приходилось убирать машинисту и помощнику, они брали части его тела и откидывали от рельс», - страшной историей поделился машинист.
В первую очередь после сбития человека машинисту нужно оценить состояние пострадавшего, если он жив, то вызвать скорую помощь. В случае гибели нужно вызвать все спецслужбы, убрать тело и только потом продолжать свой путь.
Видеорегистратора в кабине никакого нет, потому что невозможно хранить настолько большой объем видеозаписей. В связи с этим машинисты часто бегают по судам, но редко их признают виновными.
«Если честно, люди сами лезут под поезда – это в основном подростки или пьяные, которые хотят перебежать пути. Часто бывают в наушниках идут по рельсам в никуда, а доходят они только на тот свет. Больше всего конечно сбиваются животные, а в особенности птицы, но с этим уже ничего не поделать, а вот медведя сбить страшно – поезд может слететь с рельс», - заключил Николай.
Романтичная профессия машиниста оказалась не такой уж и романтичной.