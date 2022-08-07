«Мы не ездим по всей России»: машинист из Новосибирска рассказал о своей работе

«Мы не ездим по всей России»: машинист из Новосибирска рассказал о своей работе
«Мы не ездим по всей России»: машинист из Новосибирска рассказал о своей работе
Сегодня, 17:08ОбществоАлександр КондратьевФото: Николай Колосов
Машинист из Новосибирска Николай Колосов рассказал Atas.info в честь Дня железнодорожника 7 августа 2022 года о нюансах своей работы – часто ли сбивают людей, почему не ездят по всей России и насколько тяжело работать.

Сначала мужчина выучился на помощника машиниста – он проработал им на протяжении трех лет, а недавно ему дали возможность управлять грузовым составом. Пассажиров он сможет перевозить только минимум через пять лет, а также ему придется снова учиться на новый локомотив.

«Есть заблуждение, что мы ездим по всей стране, но это не так»

Железнодорожник рассказал, что на самом деле они не работают сутками – у них такой же график, как и у всех людей.

«У меня есть ночные и дневные смены не более 12 часов по закону. Часто спрашивают – много ли я путешествую. На самом деле мы ездим не дальше 600-700 километров, а затем за управление садиться другой машинист и едет дальше, а затем снова меняется», - рассказал Николай.

Он отметил, что после того, как отработал, садится на другой состав и уезжает домой. Поэтому проехать по маршруту от Владивостока до Москвы ни у кого точно не получится.

Сильно ли устает машинист: можно ли заснуть или смотреть фильмы

Очередное заблуждение обычных людей, которые думают, что у машинистов от бедер ничего не осталось из-за постоянного сидения.

«У нас прекрасные кресла, но на одном из старых локомотивов есть ужасного кресло, где сидишь на «раскорячку», у современных с этим делом все хорошо и уставать не приходится», - поделился машинист.

Фото:Николай Колосов

По его словам, заснуть на работе вполне возможно, но он о таких случаях не слышал. Для контроля у всех машинистов есть специальные часы, которые издают вибрацию и контролируют состояние человека, а также есть специальный сигнал проверки бдительности – если не нажать вовремя на кнопку, то сначала будет предупреждение, а затем поезд остановится.

«У нас имеется автопилот и поезд вполне может ехать сам, но контролировать систему нужно, ведь техника может ошибаться. В целом, мы можем во время работы попить чай или даже поесть, но сидеть в телефоне или смотреть какие-то фильмы уж точно запрещено и это может привести к увольнению – никто так рисковать не станет», - отметил Николай.

Могут ли столкнуться поезда, если кто-то переведет стрелку или поднимет стопкран

Николай посмеялся и сразу объяснил, что такое никогда не сможет произойти – это не даст сделать система.

«У нас имеются светофоры и трехзначная сигнализации, которая сначала предупреждает, что нужно снизить скорость, а затем красный сигнал – перед ним нужно остановиться», - рассказал машинист.

Он отметил, что даже если мужчина за управление локомотива не захочет или забудет остановиться, то поезд сделает это сам, чтобы избежать столкновения.

«Люди в основном сами лезут под поезда – машинистов за это судят»

Колосову сбивать людей не приходилось, но его коллеги часто рассказывают о таких страшных историях.

«Однажды мне говорили, что кто-то сбил алкоголика, а он настолько сильно намотался на состав, что его просто разорвало по кусочкам – это все приходилось убирать машинисту и помощнику, они брали части его тела и откидывали от рельс», - страшной историей поделился машинист.

В первую очередь после сбития человека машинисту нужно оценить состояние пострадавшего, если он жив, то вызвать скорую помощь. В случае гибели нужно вызвать все спецслужбы, убрать тело и только потом продолжать свой путь.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Видеорегистратора в кабине никакого нет, потому что невозможно хранить настолько большой объем видеозаписей. В связи с этим машинисты часто бегают по судам, но редко их признают виновными.

«Если честно, люди сами лезут под поезда – это в основном подростки или пьяные, которые хотят перебежать пути. Часто бывают в наушниках идут по рельсам в никуда, а доходят они только на тот свет. Больше всего конечно сбиваются животные, а в особенности птицы, но с этим уже ничего не поделать, а вот медведя сбить страшно – поезд может слететь с рельс», - заключил Николай.

Романтичная профессия машиниста оказалась не такой уж и романтичной.

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