Первые строчки появились в лесах Новосибирской области

Грибники начали замечать маленькие полянки строчков под Новосибирском. Оказалось, эти грибы не так безобидны, даже опасны при неправильном приготовлении.

«Пик строчков приходится на август, начало осени. Но их немного ещё, но встретить можно. Их легко спутать со сморчками – одинаковые складки на шляпке и яркие цвета. Строчки опаснее», - сказал Atas.info опытный грибник Роман Морозов. Собеседник отметил, что сырыми строчки кушать смертельно опасно. Им нужна особая обработка, иногда даже отваривание и подсушка не помогают избавить от токсинов. «Легко можно отравиться и умереть. Если сушка, то на очень долгий срок, если отваривать, то несколько раз. С теми же сморчками куда проще. Но именно за такую возню строчки ценят гурманы, ведь как ни как они вкусные», - пояснил любитель тихой охоты. Строчки растут в основном в сосновых лесах. Можно найти на гнилых пнях и возле таких деревьев.

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