Житель Новосибирска рассказал о карантине после положительного теста на COVID-19

Житель Новосибирска рассказал о карантине после положительного теста на COVID-19
Житель Новосибирска рассказал о карантине после положительного теста на COVID-19
Сегодня, 14:53ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Александр К. из Новосибирска рассказал, как провел на карантине две недели из-за положительного теста на коронавирус – его постоянно контролировали и привезли таблеток на 10 тысяч рублей.

Мужчина рассказал Atas.info, что почувствовал симптомы коронавируса почти сразу – поднялась температура под 40 градусов и начало сильно болеть горло.

«Врач приехала буквально через 5 минут – она послушала дыхание и почти сразу поняла, что это ковид. В итоге прописала таблетки и вызвала бригаду для взятия теста – они приехали на следующий день, взяли тест и потом уже через двое суток пришел положительный результат», - сказал Александр.

Он уточнил, что сразу после полученной информации о результатах теста приехала врач и привезла таблеток на 10 тысяч рублей – среди них был коронавир, который продается в аптеке за 5000 тысяч рублей.

При этом ему позвонили с поликлиники и сказали, что нужно скачать приложение 112 для проверки соблюдения самоизоляции – там показывается геолокация и каждый час нужно отправлять свое селфи и данные о самочувствии.

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коронавирус
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