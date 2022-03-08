Еще 13 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Еще 13 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области
Еще 13 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области
8 марта, 12:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Только за последние сутки коронавирусом заболели 2 147 человек, а смертность так и не падает

По данным регионального оперативного штаба на 8 марта, за прошедшие сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались 13 человек.

Среди умерших – четверо мужчин в возрасте от 60 до 83 лет и девять женщин, самой младшей из них был 61 год, а самой возрастной 90 лет. Общее число погибших от коронавируса в регионе составило 5 099 человек.

Всего за сутки выявлено 2 147 новых заболевших коронавирусной инфекцией, среди них оказались 415 детей. В больницах лежат 2 699 пациентов, 91 из них – несовершеннолетние. В отделениях реанимации 270 человек, а на ИВЛ – 48 пациентов.

При этом в Новосибирской области уже сделано 4 019 267 тестов на коронавирус. По симптомам ОРВИ к врачам обратились за сутки 923 человека.

Напомним, что 6 марта вступило в силу постановление о снятии части коронавирусных ограничений в Новосибирской области. Речь идет об QR-кодах, которые теперь не нужно показывать на входе в заведения общепита, фитнес-центров, аквапарков. Также теперь можно свободно посещать зоопарк.

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