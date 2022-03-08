Итальянский бренд одежды Cuvee откроет производство в Новосибирске

Итальянский бренд одежды Cuvee откроет производство в Новосибирске
Итальянский бренд одежды Cuvee откроет производство в Новосибирске
8 марта, 12:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Представители компании решили, что не будут влазить в политику и перенесут часть производства в Новосибирск

Бренд одежды Cuvee из Италии не будет закрывать торговые точки в Новосибирске, а даже перенесет часть производства в этот город.

На официальном сайте написано, что часть производства одежды будет размещено на территории России, чтобы сократить логистическую цепочку и сохранить доступные цены.

При этом несколько магазинов Cuvee уже работают в Новосибирске – они расположены в ТРЦ «Аура» и в «Сибирском Молле», а также на Красном проспекте.

Представитель итальянской компании отметил, что Cuvee – это микробренд, который создали молодые дизайнеры.

Напомним, что скандинавская сеть ИКЕА сообщила приостановила деятельность в Новосибирске и по всей России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

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