Новосибирские мужчины начали массово скупать тюльпаны к 8 марта

Новосибирские мужчины начали массово скупать тюльпаны к 8 марта
Новосибирские мужчины начали массово скупать тюльпаны к 8 марта
8 марта, 09:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Мужчины из Новосибирска активно скупают тюльпаны, несмотря на их рост в цене

Жители Новосибирска активно скупают тюльпаны на Международный женский день 8 марта, несмотря на рост цен.

В «Ашане» три тюльпана продают за 94 рубля, пять – за 145 рублей. Семь таких цветов обойдутся в 203 рубля, а девять в 261 рубль.

Самые дорогие цветы на сегодня – это пионовидные тюльпаны, букет из 15 цветов будет стоить 499 рублей. При этом в продаже в Новосибирске есть и дешевые хризантемы по 129 рублей за 5 штук.

Напомним, что в преддверии Международного женского дня в Новосибирской области обещали подорожание тюльпанов почти в два раза.

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