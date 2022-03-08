Новосибирские мужчины начали массово скупать тюльпаны к 8 марта

Жители Новосибирска активно скупают тюльпаны на Международный женский день 8 марта, несмотря на рост цен.
В «Ашане» три тюльпана продают за 94 рубля, пять – за 145 рублей. Семь таких цветов обойдутся в 203 рубля, а девять в 261 рубль.
Самые дорогие цветы на сегодня – это пионовидные тюльпаны, букет из 15 цветов будет стоить 499 рублей. При этом в продаже в Новосибирске есть и дешевые хризантемы по 129 рублей за 5 штук.
Напомним, что в преддверии Международного женского дня в Новосибирской области обещали подорожание тюльпанов почти в два раза.