Глава сельсовета объяснил вывоз леса по закрытым дорогам под Новосибирском

Глава сельсовета объяснил вывоз леса по закрытым дорогам под Новосибирском
Глава сельсовета объяснил вывоз леса по закрытым дорогам под Новосибирском
Сегодня, 08:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Накануне, 4 апреля, жители сёл Коурак и Старогутово Новосибирской области пожаловались в редакцию Atas.info на вывоз леса большегрузами в период закрытия дорог на время весенней распутицы. После нашей публикации на ситуацию отреагировал глава Коуракского сельсовета.

По словам сельских жителей, работники некой организации грузил в большегрузы древесину в ночь на понедельник 4 апреля 2022, а потом вывозили её на федеральную трассу. Казалось бы, в этой деятельности нет злого умысла, работы вели на законных основаниях – это подтвердили Atas.info в минприроде Новосибирской области. Однако местные всё же заподозрили нарушение.

Оказалось, что лесорубы вывозили деревья по дорогам, перекрытым на территории из-за весенней распутицы. И до того размытые трассы, по мнению местных жителей, могли ещё больше разрушиться под натиском тяжеловозов.

Ситуацию и жалобы селян после нашей публикации не оставил без внимания глава Коуракского сельсовета Тогучинского района Слотин Сергей. Он рассказал, что посетил объект лесорубов на следующий день и дал указ завершить работы.

«Жители ко мне обращались ещё в пятницу, 1 апреля, беспокоились о состоянии дорог, но закрыли мы их на период весенней распутицы только 4 числа. Да, поздно вечером вывозили лес, где-то в ночь работники всё закончили. Они не успели всё вывезти, слёзно просили разрешение продолжить, но я приехал на участок и сказал, чтобы не возвращались до открытия дорог – это произойдёт, скорее всего, не позднее 22 мая», - заявил глава Коуракского сельсовета Сергей Слотин в разговоре с журналистом.

Чиновник добавил, что лично проверил и состояние дорог после деятельности лесозаготовителей. С его слов, поводов для беспокойства нет.

«Дорогу они никак не повредили. Я проезжал там на легковой машине, школьные автобусы ходят – происшествий нет. Даже, если бы, 5 числа повезли лес - её бы не размыло. Но мы договорились, что работы нужно прекратить», - заключил Сергей Слотин.

Редакция Atas.info продолжит следить за развитием событий.

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