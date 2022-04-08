Глава сельсовета объяснил вывоз леса по закрытым дорогам под Новосибирском

Накануне, 4 апреля, жители сёл Коурак и Старогутово Новосибирской области пожаловались в редакцию Atas.info на вывоз леса большегрузами в период закрытия дорог на время весенней распутицы. После нашей публикации на ситуацию отреагировал глава Коуракского сельсовета.

По словам сельских жителей, работники некой организации грузил в большегрузы древесину в ночь на понедельник 4 апреля 2022, а потом вывозили её на федеральную трассу. Казалось бы, в этой деятельности нет злого умысла, работы вели на законных основаниях – это подтвердили Atas.info в минприроде Новосибирской области. Однако местные всё же заподозрили нарушение. Оказалось, что лесорубы вывозили деревья по дорогам, перекрытым на территории из-за весенней распутицы. И до того размытые трассы, по мнению местных жителей, могли ещё больше разрушиться под натиском тяжеловозов. Ситуацию и жалобы селян после нашей публикации не оставил без внимания глава Коуракского сельсовета Тогучинского района Слотин Сергей. Он рассказал, что посетил объект лесорубов на следующий день и дал указ завершить работы. «Жители ко мне обращались ещё в пятницу, 1 апреля, беспокоились о состоянии дорог, но закрыли мы их на период весенней распутицы только 4 числа. Да, поздно вечером вывозили лес, где-то в ночь работники всё закончили. Они не успели всё вывезти, слёзно просили разрешение продолжить, но я приехал на участок и сказал, чтобы не возвращались до открытия дорог – это произойдёт, скорее всего, не позднее 22 мая», - заявил глава Коуракского сельсовета Сергей Слотин в разговоре с журналистом. Чиновник добавил, что лично проверил и состояние дорог после деятельности лесозаготовителей. С его слов, поводов для беспокойства нет. «Дорогу они никак не повредили. Я проезжал там на легковой машине, школьные автобусы ходят – происшествий нет. Даже, если бы, 5 числа повезли лес - её бы не размыло. Но мы договорились, что работы нужно прекратить», - заключил Сергей Слотин. Редакция Atas.info продолжит следить за развитием событий.

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