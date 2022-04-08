Осужденные из Новосибирска перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны»

Осужденные из исправительной колонии ИК-14 в Новосибирске перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны» и выиграли конкурс «Битва хоров». Клипом поделилась с Atas.info пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.
Талантливые осуждённые хором спели знаменитую песню Максима Фадеева и Григория Лепса «Орлы и Вороны». Клип уже набирает хорошие просмотры на You-Tube канале ведомства.
«Творческий конкурс проводят среди осужденных второй год подряд. Идея возникла после успешного выступления на конкурсе двойников «Один в один»», - сообщил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Новосибирской области майор внутренней службы Алексей Дежкин.
В этом году за звание лучшего хора боролись свыше 170 заключенных из региона. В итоге победа досталась коллективу осужденных ИК-14 с песней «Орлы или вороны», 2 место занял хор осужденных отряда № 3 ИК-9 с песней «И вновь продолжается бой», а 3-е разделили осужденных ИК-8 с песней «Идет солдат по городу» и коллектив Новосибирской ВК с песней «Кукушка».
Их вступления оценивали руководитель творческой корпорации «ЯРКОFF» Анна Парахниковой и глава группы «Randewy Live» Александр Скоропупов. Победителям вручили дипломы, а также их ждёт поощрительный приз.