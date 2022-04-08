Осужденные из Новосибирска перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны»

Осужденные из Новосибирска перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны»
Осужденные из Новосибирска перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны»
Сегодня, 13:47ОбществоФото: ГУФСИН по НСО
За звание победителей в песенном конкурсе боролись 170 осужденных из Новосибирской области.

Осужденные из исправительной колонии ИК-14 в Новосибирске перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны» и выиграли конкурс «Битва хоров». Клипом поделилась с Atas.info пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Талантливые осуждённые хором спели знаменитую песню Максима Фадеева и Григория Лепса «Орлы и Вороны». Клип уже набирает хорошие просмотры на You-Tube канале ведомства.

«Творческий конкурс проводят среди осужденных второй год подряд. Идея возникла после успешного выступления на конкурсе двойников «Один в один»», - сообщил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Новосибирской области майор внутренней службы Алексей Дежкин.

В этом году за звание лучшего хора боролись свыше 170 заключенных из региона. В итоге победа досталась коллективу осужденных ИК-14 с песней «Орлы или вороны», 2 место занял хор осужденных отряда № 3 ИК-9 с песней «И вновь продолжается бой», а 3-е разделили осужденных ИК-8 с песней «Идет солдат по городу» и коллектив Новосибирской ВК с песней «Кукушка».

Их вступления оценивали руководитель творческой корпорации «ЯРКОFF» Анна Парахниковой и глава группы «Randewy Live» Александр Скоропупов. Победителям вручили дипломы, а также их ждёт поощрительный приз.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы