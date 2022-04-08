Осужденные из Новосибирска перепели песню Григория Лепса «Орлы и Вороны»

В этом году за звание лучшего хора боролись свыше 170 заключенных из региона. В итоге победа досталась коллективу осужденных ИК-14 с песней «Орлы или вороны», 2 место занял хор осужденных отряда № 3 ИК-9 с песней «И вновь продолжается бой», а 3-е разделили осужденных ИК-8 с песней «Идет солдат по городу» и коллектив Новосибирской ВК с песней «Кукушка».