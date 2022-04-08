Похолодание до -8 градусов ожидается 11 апреля в Новосибирске

Холодная погода придет в Новосибирске 11 апреля – ожидается похолодание до -8 градусов ночью. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
В субботу, 9 апреля, ожидается мокрый снег и дождь при северо-западном ветре с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура достигнет 0 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов.
В воскресенье, 10 апреля, ночью выпадет небольшой мокрый снег, а днем уже будет без осадков, но придет северный ветер до 8 м/с. Ночью температура понизится до -5 градусов, днем станет выше – до +5 градусов.
В понедельник, 11 апреля, осадков не будет, но ветер поднимется до 8 метров в секунду. Ночью температура составит около -8 градусов, днем до +7.
Напомним, что температура теплоносителя была снижена в Новосибирске, чтобы в батареи поступало меньше тепла из-за жары в регионе.