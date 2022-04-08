Родители детей из Центра Евгения Подгорного в Новосибирске встали на защиту тренера

Одного из тренеров хотят пустить под суд за жестокое обращение с детьми на тренировках, а другой там работает с судимостью за разбой

Родители детей из Центра Евгения Подгорного вступились за тренера Максима Бонета, на которого возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает издание «Прецедент». В начале апреля следователи начали проверку по факту жестокого обращения с ребенком 41-летним тренером Максимом Бонетом из ГАУ НСО «ЦПСГ» Евгения Подгорного. На него возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. По версии следствия, он неоднократно наносил своему воспитанники удары по различным частям тела. «У Максима Викторовича на уроках дисциплина, чтобы дети именно тренировались. Мы будем ходить только к нему, это самый лучший тренер», - рассказала мама одного из юных спортсменов Марина Кузнецова. Еще несколько мам тоже высказались в защиту тренера, заявив, что он никого не бил. Многие считают его лучшим тренером по спортивной гимнастике – он всегда поддерживает детей и учит их мастерству. В министерстве спорта Новосибирской области уточнили, что пока идет следствие, тренера отстранили от работы – «В воспитательной работе не всегда только ласка требуется, подождем оценки следователей», - сказал министр спорта региона Сергей Ахапов. Публичный скандал поднялся и из-за судимости еще одного тренера юных гимнастов Владимира Кочнева. Однако он уточнил, что его судимость за разбой давно погашена. На это Ахапов ответил, что при трудоустройстве у него запрашивали справку об отсутствии судимости, но он её не смог предоставить из-за якобы отказа. На счет этого будет сделан запрос в государственную инспекцию по труду, чтобы она дала свою оценку. Напомним, что в СМИ появилась информация, что два тренера применяют насилие в отношении детей. Эти слова подтверждали жалобы самих несовершеннолетних своим родителям и записи с камер видеонаблюдения. По словам воспитанников учреждения, один из тренеров ударил ребенка деревянным кольцом по голове. Утверждается, что это не единственный случай применения насилия. Известно, что одного мальчика во время тренировки мужчина схватил за шею.

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