Тополя спилят 11 апреля на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Спилить и выкорчевать тополя, а на их место посадить новые деревья, планируется до конца августа 2022 года

Второй этап благоустройства Вокзальной магистрали начнется с 11 апреля в Новосибирске, в ходе которого будут вырублены и выкорчеваны тополя. Об этом сообщили на пресс-конференции о планируемых работах по благоустройству и озеленению Вокзальной магистрали. «Мы приступаем к первому этапу выполнения работ с понедельника, 11 апреля. В первую очередь начнем со сноса и корчевки тополей. С середины мая будет посадка крупномерных лип и с 25 мая будет посадка кустарников», - сказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова. Общий график работ будет проходить до конца августа. Планируется в этом сезоне выполнить все работы по озеленению Вокзальной магистрали в Новосибирске. Напомнил, что благоустройство Вокзальной магистрали начали в 2021 году. Первым делом убрали парковки. и сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Сейчас планируется установить фонари, поставить скамейки и высадить новые деревья.

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