Военный из Бердска в возрасте 26 лет погиб в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащий из Бердска Александр Фролов в возрасте 26 лет погиб во время спецоперации на Украине 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Фролов вырос в семье военного – он пошел по стопам отца и выбрал такой же жизненный путь, став офицером. В 2013 году окончил МАОУ «Экономический лицей».
Одноклассники и учителя его любили – его называли интеллигентным. усидчивым, с легким характером, но в то же время чувствовался стержень и врожденное чувство справедливости.
Мужчина много времени проводил за занятием спортом, любил историю и правоведение. В 26 лет он окончил военное училище, служил в Казани, а также успел побывать в горячих точках.
Напомним, что российские войска, полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке. Также блокирован населенный пункт Угледар, ведутся бои за его освобождение от националистов