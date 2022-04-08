Военный из Бердска в возрасте 26 лет погиб в ходе спецоперации на Украине

Военный из Бердска в возрасте 26 лет погиб в ходе спецоперации на Украине
Военный из Бердска в возрасте 26 лет погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 12:24ОбществоАлександр КондратьевФото: Мэрия Бердска
Мужчина в своем возрасте уже успел закончить военное училище и побывать в горячих точках

Военнослужащий из Бердска Александр Фролов в возрасте 26 лет погиб во время спецоперации на Украине 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фролов вырос в семье военного – он пошел по стопам отца и выбрал такой же жизненный путь, став офицером. В 2013 году окончил МАОУ «Экономический лицей».

Одноклассники и учителя его любили – его называли интеллигентным. усидчивым, с легким характером, но в то же время чувствовался стержень и врожденное чувство справедливости.

Мужчина много времени проводил за занятием спортом, любил историю и правоведение. В 26 лет он окончил военное училище, служил в Казани, а также успел побывать в горячих точках.

Напомним, что российские войска, полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке. Также блокирован населенный пункт Угледар, ведутся бои за его освобождение от националистов

Материалы по теме:
спецоперацияУкраина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы