9 мая 2022 салюты и фейерверки в Новосибирске: сколько, где и во сколько начнутся

9 мая 2022 салюты и фейерверки в Новосибирске: сколько, где и во сколько начнутся
9 мая 2022 салюты и фейерверки в Новосибирске: сколько, где и во сколько начнутся
Сегодня, 12:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Жители Новосибирска 9 мая смогут посмотреть в 21:50 на фейерверки на Михайловской набережной и возле НОВАТа. При этом на двух салютах власти не ограничились – они будут еще в разных районах города.

Всего на территории Новосибирска прогремят семь салютов, а у людей не будет абсолютно никаких ограничений – никаких ограничений из-за заболеваемости коронавирусом не будет. Новосибирцы смогут посмотреть со своими детьми и близкими на военный парад Победы, взять фотографию своего дедушки-героя ВОВ и пройти в шествии Бессмертного полка, а также посмотреть масштабные фейерверки в 21:50.

На Михайловской набережной города будет артиллерийский салют 41-й ВС РФ. Однако в самом центре города тоже не оставят без салюта – он состоится возле Оперного театра.

Горожане, которые проживают на левом берегу Новосибирска, смогут посмотреть красочный фейерверк на Монументе Славы, в Первомайском районе – на стадионе «Локомотив», в Советском районе салюты можно будет посмотреть возле детской музыкальной школы на улице Молодости, а также событие пройдет у ДК «Академия» и ТЦ «Эдем».

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