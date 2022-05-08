9 мая 2022 салюты и фейерверки в Новосибирске: сколько, где и во сколько начнутся

Жители Новосибирска 9 мая смогут посмотреть в 21:50 на фейерверки на Михайловской набережной и возле НОВАТа. При этом на двух салютах власти не ограничились – они будут еще в разных районах города.

Всего на территории Новосибирска прогремят семь салютов, а у людей не будет абсолютно никаких ограничений – никаких ограничений из-за заболеваемости коронавирусом не будет. Новосибирцы смогут посмотреть со своими детьми и близкими на военный парад Победы, взять фотографию своего дедушки-героя ВОВ и пройти в шествии Бессмертного полка, а также посмотреть масштабные фейерверки в 21:50. На Михайловской набережной города будет артиллерийский салют 41-й ВС РФ. Однако в самом центре города тоже не оставят без салюта – он состоится возле Оперного театра.

Горожане, которые проживают на левом берегу Новосибирска, смогут посмотреть красочный фейерверк на Монументе Славы, в Первомайском районе – на стадионе «Локомотив», в Советском районе салюты можно будет посмотреть возле детской музыкальной школы на улице Молодости, а также событие пройдет у ДК «Академия» и ТЦ «Эдем».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter