Оранжевой водой приходится мыться жителям села под Новосибирском

Оранжевой водой приходится мыться жителям села под Новосибирском
Оранжевой водой приходится мыться жителям села под Новосибирском
Сегодня, 17:51ОбществоФото: Инцидент Новосибирск
Вода ярко-оранжевого цвета течет из крана в домах жителей села Новомошковское Новосибирской области. Об этом сибиряки рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 8 мая.

По словам жителей села в Мошковском районе, оранжевое водоснабжение их беспокоит несколько дней. Ею невозможно даже помыть посуду.

«Это не впервые. Посуду не помыть, пить её нельзя», - пишет автор поста.

В комментариях сибирячку поддержали пользователи сети. Некоторые добавили, что ржавая вода замечена и у них в домах и они даже умудряются шутить, что это апельсиновый сок.

Напомним, ранее жители пяти районов Новосибирска жаловались на болотный и гнильный запах воды из-под крана в своих квартирах. Люди писали коллективные заявления по этому поводу в Горводоканал, где позже сообщили, что проверка не показала нарушений.

Напомним, мэрия Новосибирска объявила об отключении воды в жилых домах с 11 мая 2022 года. В этом время энергетики будут проводить испытания теплосетей в зонах ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

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