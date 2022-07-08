Биопрепарат ФИОП прошел успешные испытания

В Ульяновской области прошли промышленно-полевые испытания экспериментальной партии препарата, который предназначен для ускорения разложения соломы и стерни, которые остаются после того, как убрали урожай. Их использование является самым простым способом для повышения плодородия грунта. По результатам тестов была доказана эффективность биопрепарата «БиоСтерня» для применения его на полях с зерновыми культурами. На следующем этапе предполагается регистрация патента и товарного знака и коммерциализация разработки. Об этом пишет newsnn.ru.