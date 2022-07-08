Биопрепарат ФИОП прошел успешные испытания

В Ульяновской области прошли промышленно-полевые испытания экспериментальной партии препарата, который предназначен для ускорения разложения соломы и стерни, которые остаются после того, как убрали урожай. Их использование является самым простым способом для повышения плодородия грунта. По результатам тестов была доказана эффективность биопрепарата «БиоСтерня» для применения его на полях с зерновыми культурами. На следующем этапе предполагается регистрация патента и товарного знака и коммерциализация разработки. Об этом пишет newsnn.ru.
Незаменимым материалом для почвообразования с накоплением гумуса являются растительные остатки, которые могут достигать до 30% от биомассы урожая. Однако просто оставлять их на полях нельзя, так как есть риск распространения возбудителей болезней и вредителей. Сжигание также не подходит, поскольку оно ведет к уничтожению полезных почвенных микроорганизмов, обеспечивающих жизнь растений.
Биопрепарат стимулирует распространение аборигенной микрофлоры и ускоряет разложение растительных остатков. Данная микрофлора способна улучшить плодородие почвы посредством повышения интенсивности процессов гумусообразования. А также она стимулирует действие на растения, что приводит к высокому урожаю и подавляет заболевания.
Как отметил директор компании-разработчика биопрепарата и руководитель направления биотехнологий в сельском хозяйстве Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Денис Киселев, деструктор соломы позволяет безопасно возвращать в почву питательные вещества. С его помощью остатки растений эффективно разлагаются и перерабатываются в нужные растениям ценные вещества.