День семьи, любви и верности 8 июля 2022: красивые открытки, стихи и поздравления

День семьи, любви и верности 8 июля 2022: красивые открытки, стихи и поздравления
День семьи, любви и верности 8 июля 2022: красивые открытки, стихи и поздравления
Вчера, 07:30ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
8 июля празднуется День семьи, любви и верности. Это день супружеской любви и семейного счастья. Светлый праздник посвящен романтической истории о Петре и Февронии, которые до сих пор являются примером любви и верности. Красивые открытки, короткие поздравления и стихи – в материале Atas.info.

Душевные поздравления с Днем семьи 8 июля 2022

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Семья дает надежду,

Уверенность, поддержку.

А мощь ее — в любви!

Любите! С Днем семьи!

Фото:giffs.ru

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Я рад, что мы – заботливая, веселая и дружная семья. Близкие и родные, в этот день хочу сказать - будьте всегда здоровы, улыбчивы и счастливы. Пусть на каждого из вас у Бога найдется по ангелу Хранителю. Вдохновения, мира и любви! С праздником семьи!

Фото:giffs.ru

***

Важней семьи нет ничего,

И все об этом знают,

С днем верности, семьи, любви

Всех дружно поздравляем,

Желаем в этот светлый миг

Тепла и пониманья,

Вы уделите в этот день

Родным своим вниманье,

Признайтесь им скорей в любви

И крепко обнимите,

А если в ссоре с ними вы,

То срочно их простите!

Фото:giffs.ru

***

Нет счастливой семьи без любви, нет настоящей любви без верности. Пускай же в этот всероссийский день семьи, любви и верности в каждый дом постучится счастье, благополучие, достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача. Пускай всюду звучит детский смех, искрится радость и бьет ключом здоровье.

Фото:giffs.ru

***

Семья — надежный тыл и крепость,

Фундамент в ней — любовь и верность.

Пускай любовь живет в сердцах

И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно.

Пусть будет в доме всё, что нужно:

Достаток, радость и уют.

Пусть понимают вас и ждут.

Фото:giffs.ru

***

Сегодня, пожалуй, самый главный праздник в году - День семьи, любви и верности, ведь важнее этих слов и этих ценностей нет ничего. Я от души поздравляю тебя и желаю, чтобы все перечисленное непременно присутствовало в твоей жизни в избытке. Да будет так; счастья тебе и всем, кто тебе дорог!

Фото:giffs.ru

***

В День семьи, любви и верности

Вам желаю в счастье жить

И до самой бесконечности

Близких преданно любить!

Отвечают пусть взаимностью

Те, кто дороги для вас,

Чтоб своей душевной близостью

Защитить от грусти вас!

Фото:giffs.ru

***

Милая, заботливая, нежная и ласковая мама! Я поздравляю тебя с праздником и от всего сердца желаю тебе хорошего настроения, крепкого здоровья, радости и исполнения всех желаний! Я люблю тебя и всегда буду рядом, если тебе понадобится моя помощь!

Фото:giffs.ru

***

Семья – вот истинное счастье!

Любовь, вторая половина,

И дети – плод взаимной страсти,

Согласье женщины с мужчиной.

Пускай семья у вас вовеки

На первом месте остается,

Лишь в этом счастье человека,

И в жизни он всего добьется!

Фото:giffs.ru

***

Я поздравляю с праздником моего любимого! Дорогой мой, я люблю тебя так же сильно, как в день нашей свадьбы! От души желаю тебе сохранить твой оптимизм, быть таким же внимательным и нежным! Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше радостных и светлых моментов!

Фото:giffs.ru

***

С Днем семьи, любви сейчас

Поздравляю вас душевно!

Будет пусть добра запас,

Будет счастье непременно!

Фото:giffs.ru

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