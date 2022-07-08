День семьи, любви и верности 8 июля 2022: красивые открытки, стихи и поздравления

Сегодня, пожалуй, самый главный праздник в году - День семьи, любви и верности, ведь важнее этих слов и этих ценностей нет ничего. Я от души поздравляю тебя и желаю, чтобы все перечисленное непременно присутствовало в твоей жизни в избытке. Да будет так; счастья тебе и всем, кто тебе дорог!