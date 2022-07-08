День семьи, любви и верности 8 июля 2022: красивые открытки, стихи и поздравления

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Семья дает надежду,
Уверенность, поддержку.
А мощь ее — в любви!
Любите! С Днем семьи!
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Я рад, что мы – заботливая, веселая и дружная семья. Близкие и родные, в этот день хочу сказать - будьте всегда здоровы, улыбчивы и счастливы. Пусть на каждого из вас у Бога найдется по ангелу Хранителю. Вдохновения, мира и любви! С праздником семьи!
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Важней семьи нет ничего,
И все об этом знают,
С днем верности, семьи, любви
Всех дружно поздравляем,
Желаем в этот светлый миг
Тепла и пониманья,
Вы уделите в этот день
Родным своим вниманье,
Признайтесь им скорей в любви
И крепко обнимите,
А если в ссоре с ними вы,
То срочно их простите!
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Нет счастливой семьи без любви, нет настоящей любви без верности. Пускай же в этот всероссийский день семьи, любви и верности в каждый дом постучится счастье, благополучие, достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача. Пускай всюду звучит детский смех, искрится радость и бьет ключом здоровье.
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Семья — надежный тыл и крепость,
Фундамент в ней — любовь и верность.
Пускай любовь живет в сердцах
И светится в ваших глазах.
Живите весело и дружно.
Пусть будет в доме всё, что нужно:
Достаток, радость и уют.
Пусть понимают вас и ждут.
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Сегодня, пожалуй, самый главный праздник в году - День семьи, любви и верности, ведь важнее этих слов и этих ценностей нет ничего. Я от души поздравляю тебя и желаю, чтобы все перечисленное непременно присутствовало в твоей жизни в избытке. Да будет так; счастья тебе и всем, кто тебе дорог!
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В День семьи, любви и верности
Вам желаю в счастье жить
И до самой бесконечности
Близких преданно любить!
Отвечают пусть взаимностью
Те, кто дороги для вас,
Чтоб своей душевной близостью
Защитить от грусти вас!
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Милая, заботливая, нежная и ласковая мама! Я поздравляю тебя с праздником и от всего сердца желаю тебе хорошего настроения, крепкого здоровья, радости и исполнения всех желаний! Я люблю тебя и всегда буду рядом, если тебе понадобится моя помощь!
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Семья – вот истинное счастье!
Любовь, вторая половина,
И дети – плод взаимной страсти,
Согласье женщины с мужчиной.
Пускай семья у вас вовеки
На первом месте остается,
Лишь в этом счастье человека,
И в жизни он всего добьется!
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Я поздравляю с праздником моего любимого! Дорогой мой, я люблю тебя так же сильно, как в день нашей свадьбы! От души желаю тебе сохранить твой оптимизм, быть таким же внимательным и нежным! Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше радостных и светлых моментов!
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С Днем семьи, любви сейчас
Поздравляю вас душевно!
Будет пусть добра запас,
Будет счастье непременно!