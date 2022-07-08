День семьи, любви и верности отметила Новосибирская область

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля – в этом году дата стала официальной в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

В этот день в новосибирском Дворце бракосочетаний состоялось торжественное специальное почтовое гашение новой марки, впервые выпущенной ко Дню семьи, любви и верности. Выпуск марки сопровождается специальным гашением, когда оттиск штемпеля фиксирует исторический момент. Подобные церемонии одновременно проходят в 22 российских городах, и Новосибирск стал одним из них. Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов принял участие в специальном торжественном гашении марки «День семьи, любви и верности». В церемонии гашения также приняла участие Наталья Жданова, заместитель директора Макрорегиона «Сибирь» «Почты России». Почетные гости одновременно поставили первый оттиск штемпеля на два конверта. Замгубернатора Сергей Нелюбов поздравил участников церемонии, а также молодоженов, зарегистрировавших свой брак в этот день, и приглашенную на церемонию супружескую пару серебряных юбиляров семейной жизни. «От имени Губернатора Новосибирской области поздравляю вас с этим знаменательным днем, который имеет свою историю, которая относится к почитанию четы благоверных князей Петра и Февронии Муромских. С годами история почтения семьи, любви и верности только укрепляется. Семья – это основная ценность, очень важно сохранять традиции семьи. Хорошо, что в этом зале присутствуют разные поколения – замечательные серебряные юбиляры и молодожены юбиляры. Неслучайно символом этого дня определена ромашка как символ любви, преданности и чистоты», – отметил он. Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году 70 супружеских пар – жителей Новосибирской области, имеющих «стаж» брака 35 и более лет, будут удостоены медалей «За любовь и верность». Соответствующее решение о награждении принято оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Награды будут вручены в соответствующих муниципальных образованиях области. В 2022 году День семьи, любви и верности впервые отмечается как официальная дата. Соответствующий Указ №411 от 28 июня 2022 года подписан Президентом РФ. Напомним, этот день также называют Днем памяти святых Петра и Февронии – супруги прожили свою жизнь в любви и согласии и умерли в один день, 8 июля. Их верность, благочестие и любовь стали символичными, так появилась и современная торжественная дата – День семьи, любви и верности.

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