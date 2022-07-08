Не вздумайте собирать здесь грибы: где плохая экология под Новосибирском 2022

Эколог назвал места в Новосибирской области, где нельзя собирать грибы

Грибной сезон жители Новосибирской области открыли в конце мая 2022 года, однако поляны были ещё пусты. Только к середине лета в лесах начали появляться первые лисички, грузди, которые заманивают сибиряков на тихую охоту. Atas.info узнал, какие места в регионе самые экологически грязные и там нельзя собирать грибы.

Судя по рассказам грибников в соцсетях, они любят ездить на сбор дикоросов в Раздольное, Бердск, Ордынку, Мошково и Академгородок. Богатым урожаем сморчков и подберезовиков могут похвастаться Маслянинский и Колыванский районы Новосибирской области. Также грибники делятся фотографиями полян маслят и лисичек возле Пашино, в Первомайском районе областного центра, в Раздольном и на Гусинобродском шоссе. При этом эксперты отмечают, что собирать грибы вдоль дорог и в черте города не безопасно. Организму могут навредить вредные выбросы от транспорта, которые накапливаются в дикоросах. «Люди любят собирать грибы вдоль дорог, не понимая, что это вид продукта, который впитывает в себя все канцерогены. Я бы не советовал делать это особенно у оживленной федеральной трассы такой, как М-53 «Сибирь». Также не стоит собирать грибы вблизи городов и промышленный предприятий», - пояснил в разговоре с Atas.info эколог Павел Арбатский. Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного - карта Собеседник добавил, что в нашем регионе нет промышленных гигантов, которые сильно вредят окружающей среде. Однако многие экологи вспомнили в беседе с журналистом о заводе химических концентратов (НЗХК) недалеко от Пашино. Там грибы собирать не советуют. «Я, как грибник сам, советовал бы собирать урожай в 100-120 км от Новосибирска. К примеру, в Караканском боре. Это прекрасное место в дали от трассы и города. Также подходят для этого промысла Сузунский, Черепановский, Маслянинский, Колыванский районы», - сказал Арбатский. Новый мусорный полигон около Раздольного займет 270 га - смотрим карту Кроме того, многие эксперты отмечают хорошую экологию на окраине Тогучинского района. Особенно чисто, с их слов, в черте Салаирского кряжа, где тоже можно найти множество различных видов грибов. Напомним, ранее миколог Татьяна Бульонкова объяснила, что грибы можно собирать на кладбищах. Останки захороненных людей не вредят дикоросам.

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