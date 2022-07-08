Новосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA после распродажи

Некоторые продавцы без стеснения отмечают в своих объявлениях, что продают новые товары из ИКЕА после распродажи. Видимо, они решили воспользоваться ситуацией так, как не всем удалось в тот день закупиться. Напомним, сайт гипермаркета глючил, а в корзину покупки не добавлялись из-за технического сбоя.