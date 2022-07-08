Новосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA после распродажи

Новосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA после распродажи
Новосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA после распродажи
Вчера, 11:08ОбществоФото: Наталья Малинова / 2ГИС
Жители Новосибирска занялись перепродажей товаров IKEA, купленных на распродаже 5 июля. Совершенно новая мебель и принадлежности для дома появились на сайте объявлений «Авито» под конец недели.

Некоторые продавцы без стеснения отмечают в своих объявлениях, что продают новые товары из ИКЕА после распродажи. Видимо, они решили воспользоваться ситуацией так, как не всем удалось в тот день закупиться. Напомним, сайт гипермаркета глючил, а в корзину покупки не добавлялись из-за технического сбоя.

На просторах «Авито» можно найти стеллажи, шкафы, столы и многое другое. При этом цены сохранились, а по скидкам распродают только реальные б/у товары бренда IKEA.

Фото:Авито

«Продаю детский шкаф из любимой коллекции Икеа «Стува». Такой коллекции больше нет в гипермаркете», - заманивают покупателей новосибирцы.

Фото:Авито

Сибиряки выставили на продажу не только мебель. Среди прочего - зеркала, шторы, ковры, матрасы, светильники, табуретки.

Фото:Авито

Примечательно, что таких продавцов и спекулянтами не назвать. Они продают вещи по ценам, которые были на распродаже в ИКЕА.

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