Новосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA после распродажи

Некоторые продавцы без стеснения отмечают в своих объявлениях, что продают новые товары из ИКЕА после распродажи. Видимо, они решили воспользоваться ситуацией так, как не всем удалось в тот день закупиться. Напомним, сайт гипермаркета глючил, а в корзину покупки не добавлялись из-за технического сбоя.
На просторах «Авито» можно найти стеллажи, шкафы, столы и многое другое. При этом цены сохранились, а по скидкам распродают только реальные б/у товары бренда IKEA.
«Продаю детский шкаф из любимой коллекции Икеа «Стува». Такой коллекции больше нет в гипермаркете», - заманивают покупателей новосибирцы.
Сибиряки выставили на продажу не только мебель. Среди прочего - зеркала, шторы, ковры, матрасы, светильники, табуретки.
Примечательно, что таких продавцов и спекулянтами не назвать. Они продают вещи по ценам, которые были на распродаже в ИКЕА.