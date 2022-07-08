Одеяло за 25 тысяч: в Новосибирске начался всероссийский фестиваль лоскутного шитья

В двенадцатый раз Новосибирск принимает фестиваль лоскутных одеял "У моря Обского". Корреспондент Atas.info изучил разноцветные работы мастериц и приценился к некоторым товарам

Традиционный летний фестиваль лоскутных одеял "У моря Обского" торжественно открыли в Новосибирске. В этом году впервые фестивальная площадка переместилась из одноименного парка на асфальт перед ДК "Академиия" в Академгородке. Кроме того, фестиваль получил статус всероссийского, хотя большинство из сотни с лишним умельцев, которые заявили о своем участии, из сибирских регионов. Фото: Артем Шершнев Мастера хэндмэйда выставили свои работы в десятках белых палаток, которые защищают участников от солнца. Несмотря на название, непосредственно лоскутные одеяла в явном меньшинстве. Кошельки, сумочки, куклы-обереги, салфетки и полотенца – все можно трогать, изучать и, конечно же, купить. Фото: Артем Шершнев Ключница – 300 рублей, кошелек 500, сумка-шопер – 1000. Цены на работы Натальи Сизовой относительно демократичны. Самая дорогая вещь в ее палатке – одеяло за 12 тысяч, но оно уже продано. Наталья рассказывает, что занимается творчеством с детства, а такие фестивали не только повод пообщаться с единомышленниками, но и возможность немного заработать. Фото: Артем Шершнев Сейчас для пэчвочка используют не только обрезки старых тканей. Материалы для творчества продаются в специализированных магазинах, причем на любой вкус и кошелек. Но мастера ценят ткани с историей. Фото: Артем Шершнев "Очень много мне отдают тканей винтажных, советских времен, когда была такая традиция у бабушек запасаться отрезами. Умели они шить, не умели, все равно, отрез дома должен быть. Вот как раз мое одеяло представляет микс из новых тканей, старых отрезов, есть части рубашки сына, в которой он в первый класс ходил", - говорит Наталья Сизова. По ее словам, на изготовление одеяла ушла неделя, при ежедневной работе по 6-8 часов день. Фото: Артем Шершнев Лоскутное шитье, которое первоначально было сугубо утилитарным занятием и способом сэкономить, сегодня превратилось в самостоятельное направление декоративно-прикладного искусства. Есть мастера, для которых это становится основным способом заработка, но для большинства это хобби "для души". Фото: Артем Шершнев "Это занятие очень захватывает и увлекает, - говорит руководитель клуба лоскутного шитья "Золотая долина" Наталья Полянская. – На работе неприятности, или какая-то жизненная ситуация гнетущая, а ты садишься, начинаешь шить, и все это пропадает. И ты уже совсем другой человек, тебе хорошо, весело. И изделие из рук выходит отличное". Фото: Артем Шершнев Мастерицы из "Золотой долины" на коллективную работу над этим одеялом потратили около двух месяцев. Мечтают продать его за 25 тысяч, а деньги потратить на развитие своего клуба. В частности, по словам Натальи Полянской, на билеты в другие города, где проходят аналогичные фестивали. Фото: Артем Шершнев Но торговля, по наблюдению корреспондента Atas.info, в первые часы работы фестиваля идет не бойко. В основном давно знакомые друг с другом мастера ходят из палатки в палатку, обмениваются идеями и смотрят, что нового приготовили соседи специально к очередному слету. Фото: Артем Шершнев Елена Тренева представляет коллекцию одежды в стиле костюмов старожилов Западной Сибири. И это не просто платья и жакеты по мотивам этнографических исследований. Здесь старательно сохранен не только крой, но и сочетание орнаментов на тканях. Сами ткани произведены по индивидуальному заказу, таких в магазине не купишь. "По сути, реконструкция получается один в один. И мне интересно это, как факт истории. А продать для меня - не самоцель", - комментирует Елена Тренева, уклоняясь на вопрос о стоимости самого интересного платья. Цены на блузы и жилеты начинаются с 17 тысяч рублей. Фото: Артем Шершнев По сути это большая ярмарка-выставка, на которой вовсе не обязательно что-то покупать. Тут можно долго бродить, разглядывая представленные вещи ручной работы, можно завести пространный разговор с рукодельницами, и они обязательно поделятся какими-то своими приемами, хотя всех секретов, конечно-же, не расскажут. А в субботу, 9 июля, обещают устроить дефиле в необычных пэчворк-нарядах, коллекцию которых привезли из Москвы.

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