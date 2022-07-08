Основатель новосибирского крематория организовал трансляцию своих похорон

Коллеги, друзья и родные устроили 8 июля настоящее шоу из панихиды для создателя знаменитого Музея смерти и основателя крематория в Новосибирске Сергея Якушина. Конный кортеж, любимые песни и онлайн-трансляция – сценарий своих похорон детально Сергей Борисович проработал ещё при жизни.

На днях по центру Новосибирска проехал кортеж из 15 катафалков в память Якушина - он сам так завещал. Процессию снимали на видео и транслировали в соцсетях. К слову, новосибирцы подобного прощания ещё не видели. Похороны Сергея Борисовича начались в 15:15, а до крематория его тело везли в карете, прикованной лошадьми. На месте всех желающих попрощаться с создателем Музея Смерти встречал известный в Новосибирске ведущий. Траурная церемония завершилась полетом белых голубей под любимые композиции покойного. Социальные сети уже пестрят видео и фотографиями с похорон. Напомним, Сергей Якушин скончался 4 июля 2022 года после продолжительной болезни. Он долгие годы боролся с раком желудка.

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