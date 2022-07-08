Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру на продажу ЛГБТ-книг

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Аверкин написал заявление в прокуратуру по факту продажи ЛГБТ-литературы в книжных магазинах города. Об этом народный избранник рассказал в своих соцсетях.

Аверкин утверждает, что в рекомендованных книгах известного магазина идет пропаганда гомосексуальных отношений. По его словам, такой сюжет негативно воздействует на молодежь и оскорбляет чувства верующих. Кроме того, Аверкин выступает за необходимость на законодательном уровне добиться запрета продажи этой литературы. Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Новосибирска «Книги проповедуют ценности, противоречащие здоровым отношениям мужчины и женщины, формированию семейных отношений. Несмотря на то, что книги продаются с пометкой 18+ и в упаковке, существует вероятность, что они могут попасть в руки еще несовершеннолетних и несформировавшихся людей», – говорит депутат. Впервые вопрос о продаже литературы об ЛГБТ-сообществе поднял депутат Николай Молчалин на сессии 7 июля. Он купил себе книги в качестве доказательства и попросил губернатора Андрея Травникова разобраться законна ли пропаганда. Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter