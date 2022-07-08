Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске

Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске
Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске
Вчера, 11:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру на продажу ЛГБТ-книг

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Аверкин написал заявление в прокуратуру по факту продажи ЛГБТ-литературы в книжных магазинах города. Об этом народный избранник рассказал в своих соцсетях.

Аверкин утверждает, что в рекомендованных книгах известного магазина идет пропаганда гомосексуальных отношений. По его словам, такой сюжет негативно воздействует на молодежь и оскорбляет чувства верующих. Кроме того, Аверкин выступает за необходимость на законодательном уровне добиться запрета продажи этой литературы.

«Книги проповедуют ценности, противоречащие здоровым отношениям мужчины и женщины, формированию семейных отношений. Несмотря на то, что книги продаются с пометкой 18+ и в упаковке, существует вероятность, что они могут попасть в руки еще несовершеннолетних и несформировавшихся людей», – говорит депутат.

Впервые вопрос о продаже литературы об ЛГБТ-сообществе поднял депутат Николай Молчалин на сессии 7 июля. Он купил себе книги в качестве доказательства и попросил губернатора Андрея Травникова разобраться законна ли пропаганда.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостикультураобщество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы