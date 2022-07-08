Старушка без стеснения закаляется голышом во дворе Новосибирска

Старушка без стеснения закаляется голышом во дворе Новосибирска
Старушка без стеснения закаляется голышом во дворе Новосибирска
Вчера, 16:07ОбществоФото: Какаси Хатаке / youtube

В Новосибирске голая пенсионерка обливается холодной водой во дворе дома

Жители новосибирской многоэтажки в шоке – пенсионерка раздевается прямо во дворе, чтобы облить себя два раза ледяной водой. Видео с цензурой выложили в местные паблики.

По словам автора поста, водные процедуры нудистка принимает под окнами жилого дома и наличие косых взглядов ее вовсе не смущают. После ритуала женщина поднимает руки вверх, стоит, а затем накидывает куртку и идет домой.

Причем в комментариях новосибирцы удивляются, что старушка совсем неадекватная. К тому же, что будет, если этот процесс увидят дети.

Юрист Алексей Арданников рассказал в беседе с АиФ-Новосибирск, что пенсионерку можно привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Однако закон не предусматривает однозначный подход к обнаженным в общественных местах людях. Так что старушка может отделаться лишь штрафом в 1 тысячу рублей.

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