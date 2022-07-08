В Новосибирске пенсионеры стали чаще воровать в магазинах

Пожилых людей стали чаще ловить на краже продуктов и мелочей для жизни из магазинов в Новосибирске. Об этом свидетельствуют сводки агентства безопасности «Гвардия».

Зачастую пенсионеров уличают в хищении еды, а также средств гигиены. Недавно одна из бабушек пыталась пронести за пазухой пачку масла и мыло на 500 рублей. Всё закончилось приездом скорой. В начале лета 2022 года сотрудники супермаркета в Новосибирске заметили 75-летнего мужчину, который пытался вынести маленькую бутылку Pepsi. Пачку масла как-то раз планировала украсть 94-летяя женщина - ей просто не хватило денег. Как упоминали сотрудники «Гвардии», в большинстве случаев с пожилыми воришками разбирались на месте, а потом отпускали домой. Никто из них не крал по-крупному, только мелочёвку.

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