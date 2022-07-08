В Новосибирске пятеро детей год не выходят из дома из-за отсутствия одежды

Многодетной семье в Новосибирске не хватает денег на одежду пятерым детям, поэтому они уже год не выходят на улицу. При этом никакую помощь родители не принимают.

Семья переехала в столицу Сибири из Алтая год назад. Родители работящие, но любят выпить, пишет Om1.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сначала они проживали с детьми в съёмной квартире, а когда денег на оплату не хватило – их попросили покинуть жилье. Арендатор запер дверь, и родители не смогли забрать личные вещи. Поэтому у них нет одежды сейчас, а купить другую финансы не позволяют. Соседи многодетной семьи рассказали, что у них ещё есть кошки и собаки в доме. Они уже год не видели, чтобы кто-нибудь их выгуливал, также не замечали детей на улице.

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