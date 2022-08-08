Глава таджикской диаспоры Новосибирска попросил не разжигать ненависть к мигрантам

Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов недавно предложил больше не финансировать таджикскую диаспору в городе – они якобы плохо работают и никаких действий не предприняли после убийства таджиком 17-летней девушки. Однако Каримов отвечал, что на самом деле они даже встречались с родителями обвиняемого и проводили беседы.
Глава таджикской диаспоры рассказал корреспонденту Сиб.фм, что они не политическая партия – они лишь занимаются сохранением традиции и культуры. При этом он отметил, что они всегда борятся с преступностью людей их национальности и даже сотрудничают с полицией.
Он также выразил недоумение из-за того, что Антонов делает пиар на таких трагических случаях. Перекрытие финансирования для него не так страшно, ведь они не копейки не берут от властей – они лишь участвуют в госпрограммах, а все деньги приходят от таджикских бизнесменов.
Каримов считает, что такими делами должны заниматься правоохранительные органы, а не они – он попросил не разжигать национальную рознь, а мигранта судить по закону в России.