"То же, что снести бульдозером": историк против переноса древнего погоста в Каракане

Более месяца назад историк и гид-краевед Вячеслав Карманов рассказал широкой публике о старинном кладбище, расположенном на берегу Новосибирского водохранилища. Древний погост находится в нескольких километрах от островной части села Чингис в Ордынском районе, недалеко от места, где раннее находилось село Милованово. Останки людей постепенно поглощает вода, которая размывает обрывистый берег. У кромки воды можно обнаружить кости и черепа, из берега торчат остатки гробов, захороненных на разной глубине, которые рано или поздно тоже рухнут вниз.
Информация об этом широко разошлась в СМИ и соцсетях и вызвала неоднозначную реакцию. Большинство жителей региона возмущались тем, что человеческие остатки попросту разбросаны по берегу, а в районной администрации даже высказали готовность эксгумировать и перезахоронить в братской могиле то, что осталось от тел, но при условии выделения дополнительных средств для этой цели из вышестоящего бюджета.
Вячеслав Карманов рассказал корреспонденту Atats.info, что разумная, на первый взгляд, идея – не самое лучшее, что можно предпринять в этой ситуации: " Выкопать и перезахоронить, это, в сущности, то же самое что снести бульдозером. Из неизвестности в неизвестность".
Он уверен, что захоронение в первую должно стать предметом изучения археологов, поскольку это кладбище, где захоронены, в том числе, первопоселенцы этих мест начала XVIII века. Датировка отчасти подтверждается тем, что среди торчащих гробов есть долбленая колода с крышкой - гроб из цельного куска дерева, какие были в ходу в этих местах максимум до 60-80х годов XVIII века.
"В идеале вплоть до реконструкции, как они выглядели, чем болели, как жили, из какой части страны приехали. Все это могут восстановить антропологи. Там немало керамики, в том числе, фрагменты горшков. Для меня лично не совсем понятно, что они там делают, керамика на кладбище. Все это в совокупности может помочь воссоздать облик прошлого, который может быть потерян, если внимание ученых на это кладбище не будет обращено", - говорит Вячеслав Карманов.
Деревня Милованово, которая была расположена рядом с кладбищем, исчезла в ходе затопления Новосибирского водохранилища в 50-е годы прошлого века, разделив судьбу десятков других деревень. Накануне затопления местные власти требовали от селян, чтобы те привезли не только имущество, но и перезахоронили своих. У одних получилось. Другие пожалели сил и средств. Третьи, в основном, старообрядцы — не стали из принципа.
"Люди пошли на хитрость. Делали фальшивые гробы, набивали их землей и делали вид, что что-то там копают. На самом деле, просто заравнивали могилы, а потом перевозили это все на новое место. Потом их разоблачили, был очень большой скандал", - рассказывает писатель и краевед из поселка Ордынское Олег Лыков. Он, как жители деревни Чингис, считает, что валяющие на берегу кости – не дело, и надо бы останки перезахоронить, пока воде не поглотила древнее кладбище полностью.
Впрочем, местные жители особого значения черепам на берегу не придают, для них это зрелище привычное.
"Вдоль берега шли, камушки кидали в воду, и кто-то увидел: "О, смотрите!". Примерно знали, что там кладбище. Длинная колода, такая выдолбленная. Там кости лежали, скелет лежал. Посмотрели, и в общем-то, потом пошли. Потому что я говорю — нельзя трогать ничего, это люди были", - вспоминает случай из детства пенсионерка Надежда Гарцуева.
"Местные на это уже не обращают внимание. Это уже протяжении скольких лет. А кто-то интересуется, лазит. Смотрят, что-то ищут. Я бы туда не пошел, не искал ничего бы", - говорит житель села Владимир Николахин.
Корреспондент Atas.info дозвонился до настоятеля храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая купина" в поселке Ордынское Сергея Гранкина, который параллельно выполняет обязанности настоятеля храма во имя святых апостолов Петра и Павла в селе Чингис. Однако на вопрос о возможной судьбе человеческих останков священнослужитель ответил, что никакого мнения у него на этот счет нет. По словам настоятеля, голова у него занята подготовкой службы во славу святого великомученника и целителя Пантелеймона, которого церковь почитает 9 августа.
Тем временем, черепа и кости потихоньку растаскивают на сувениры заезжие туристы, мало представляя себе, что эти останки могут иметь историческую ценность.