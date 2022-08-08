КМСП: Для производственных МСП станут доступны льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5

Ставка для средних предприятий составит 3%, а для малого и микробизнеса - 4,5%. Льготный период кредитования – пять лет. Об этом пишет gazeta.ru.
По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, предприниматели смогут взять инвестиционный кредит, к примеру, на приобретение оборудования или ремонт, а также запуск новых производств сроком до 10 лет.
Он добавил, что льготный период может длиться до пяти лет. На протяжении льготного периода ставка для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса - 4,5% при нынешней ключевой ставке в 8%.
Корпорация МСП будет оператором программы. Для помощи бизнесменам в структурировании инвестиционных сделок и коммуникации с банками Корпорация МСП запустит особый центр компетенций на цифровой платформе МСП.РФ. Специалисты последнего помогут коммерсантам подготовить документы, чтобы получить инвестиционный кредит.
Новая программа стартует благодаря совмещению двух льготных программ: субсидирования процентной ставки «1764» от Министерства экономического развития и фондирования (ПСК), которую реализуют Центробанк и Корпорация МСП. В рамках пилотной реализации до конца текущего года объем новой программы составит до 50 миллиардов рублей.
Кроме того, Решетников сообщил о реализации других программ помощи малому и среднему бизнесу. Интерес коммерсантов к кредитам по программе в рамках нацпроекта МСП остается высоким. Куратором проекта числится первый вице-премьер Андрей Белоусов. После донастройки программы расширился доступ к льготному финансированию малых и микропредприятий. Так, в 2022 году удалось заключить порядка 18 000 кредитных договоров на сумму свыше 170 миллиардов рублей, что на 3000 больше, чем за весь минувший год.
По программе стимулирования кредитования Центрального Банка Российской Федерации и Корпорации МСП уже выдано 4300 займов на 88 миллиардов рублей. Другой инструмент — «зонтичные» поручительства — наибольшим спросом пользуется у микропредприятий. Им сложнее всего получить залоговое обеспечение. В 2022 году благодаря поручительствам по данной программе бизнес получил 15 000 кредитов на 135 миллиардов рублей.