Назначен новый глава управления военно-мобилизационной работы Новосибирской области

Управление по военно-мобилизационной работе в правительстве региона возглавит Станислав Пашков. Об этом стало известно сегодня, в ходе оперативного совещания. О назначении сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Станислав Пашков окончил Костромское высшее военно-командное училище химической защиты, Военно-инженерную академию. Более 20 лет служил в вооруженных силах РФ. Предмет свой знает хорошо», заявил глава региона. Напомним, что предыдущий начальник управления по военно-мобилизационной работе Геннадий Нахаев ушел на пенсию. Напомним, в Новосибирской области участились случаи ремонта автодорог по гарантийным обязательствам. Львиная доля некачественно проведенных дорожных работ приходится на областной центр. Atas.info вместе с экспертами разбирался, почему так происходит

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