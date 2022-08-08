Стала известна дата проведения акции «Тотальный диктант» в Новосибирске

Стала известна дата проведения акции «Тотальный диктант» в Новосибирске
Стала известна дата проведения акции «Тотальный диктант» в Новосибирске
Сегодня, 14:30ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля 2023 года в Новосибирске – его можно будет написать очно или в онлайн-формате. Информацию предоставили организаторы мероприятия.

Команда организаторов планирует провести прямую трансляцию акции в теле- и радиоэфирах. При этом автор текста для мероприятия будет объявлен позже – во время Фестиваля грамотности в Ярославле в сентябре 2022 года.

Новосибирск будет принимать акцию уже в 20-й раз – в этом году пришли попробовать свои силы в диктанте почти 800 тысяч человек по всей России.

Стоит отметить, что мероприятия образовалось в Новосибирске, когда студенты гуманитарного факультета НГУ придумали проверку знания русского языка таким образом в 2000 году, но потом эта акция стала популярна на всю страну.

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