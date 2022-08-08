В Сочи в «Лебедином озере» выступит олимпийская чемпионка

В Сочи в «Лебедином озере» выступит олимпийская чемпионка
В Сочи в «Лебедином озере» выступит олимпийская чемпионка
Вчера, 23:37ОбществоФото: sovsport
С 9 августа по 18 сентября олимпийский дворец спорта «Айсберг» в Сочи примет балет на льду компании NAVKA SHOW «Лебединое озеро».

Как сообщает kuban.kp.ru, особая графика, декорации и костюмы позволили Татьяне Навке и ее команде поставить классический балет Чайковского на льду в современной интерпретации. В роли белого лебедя Одетты предстоит выступить олимпийской чемпионке, чемпионке мира и многократной чемпионке Европы и России в танцах на льду Виктории Синициной, а в роли принца Зигфрида — ее партнеру, двукратному олимпийскому чемпиону Никите Кацалапову.

Темной стороной принца, его альтер-эго — Тенью — поочередно будут два известных спортсмена. Речь о четырехкратном чемпионе Италии Иване Ригини и бронзовом призере чемпионата Европы Морисе Квителашвили. Роль черного лебедя Одиллии отдана многократной чемпионке Литвы, призеру чемпионатов мира и Европы Маргарите Дробязко, а роль Колдуна — Повиласу Ванагасу.

Действие шоу будет разворачиваться не только на льду, но и над ним — в виде полетов артистов под куполом арены, невероятных трюков с участием акробатов и, конечно же, сказочных превращений.

По словам генерального продюсера проекта, автора идеи и режиссера Татьяны Навки, этот балет уже более века высоко ценят поклонники классической музыки всего мира. Без преувеличения этот балет — жемчужина русской классики и эталон высокого искусства. Татьяна давно мечтала поставить его на льду и шла к этому на протяжении многих лет.

Грандиозную премьеру шоу впервые посмотрели жители и гости российской столицы в декабре прошлого года. О постановке восторженно отзывались зрители и поклонники фигурного катания. Балет на льду «Лебединое озеро» считают квинтэссенцией эмоций и чувств, напоминанием всем и каждому, что настоящая любовь, добро и вера в чудеса помогают справиться с любыми преградами и исполнить самые заветные мечты.

«Лебединое озеро» П. И. Чайковского получило статус самого известного балета в мире. Более подробно о нем можно узнать на официальном сайте navka.show. и там же заказать билеты.

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