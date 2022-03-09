Как сегодня выглядят главные ТРЦ Новосибирска – закрылись магазины зарубежных брендов

Накануне Международного женского дня о временном закрытии собственных магазинов в России объявили компании-производители спортивной одежды и обуви Adidas и Puma. Также приостановили продажи популярные молодёжные бренды H&M, Zara, Massimo Dutti, Bershka Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. В этих магазинах одевался практически каждый третий новосибирец.
Днём в понедельник, 9 марта, в ТРЦ «Галерея» в Новосибирске несколько павильонов зарубежных марок закрыты. Посетителей можно пересчитать по пальцам. По словам сотрудников, подобного снижения посещаемости не было, даже когда бушевали волны коронавируса.
«Сегодня первый рабочий день после праздничных выходных, однако, людей это не останавливало от покупок раньше. Нам казалось, что пандемия – это самое трудное время, но ошибались. До последних событий наш магазин по будням в час посещали свыше 10 человек, а сейчас даже 5 не набирается», - поделилась сотрудница одного из обувных салонов иностранного бренда Елена.
Не могут похвастаться увеличением продаж на фоне ухода с рынка конкурентов и российские торговые сети. Консультанты магазина «ТВОЕ» отметили, что даже в праздничный день 8 марта за покупками к ним никто не ринулся. А павильон бренда в ТРЦ «Мега» после закрытия IKEA вовсе опустел.
«Коллеги из «Меги» рассказывали, что толпы покупателей заходили к ним в последний раз 4 марта, когда IKEA закрывали. Там магазины стоят рядом. Сейчас, чтобы привлечь людей делаем скидки. В эти времена мы рады только одному, что не остались без работы», - рассказала продавец из «ТВОЕ» Анастасия.
А вот сотрудники магазина «Пеплос» заявили, что спрос на их продукцию вырос из-за закрытия бутиков с импортными товарами. Также они планируют в течение недели поднять цены на 20-30 %.
«Скорее всего, люди испугались, что цены со дня на день вырастут, поэтому поспешили за покупками. Конечно, они были правы – многие вещи подорожают, несмотря на то, что это российская марка. По моему мнению, в России производят качественную одежду, поэтому конкуренты нас никогда не пугали», - отметила консультант магазина «Пеплос» Ольга.
До 8 марта о закрытии своих магазинов заявила немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas. Однако сейчас торговые точки бренда в Новосибирске продолжают работу, также открыты для посетителей фирменные магазины техники Apple re:Store.