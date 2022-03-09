Как сегодня выглядят главные ТРЦ Новосибирска – закрылись магазины зарубежных брендов

В Новосибирске опустели ТРЦ с закрытием магазинов зарубежных брендов

Новосибирские моллы заметно опустели после ухода мировых брендов. Какие магазины уже закрылись в крупных торговых центрах города 9 марта 2022 года, ожидается ли повышение цен на российские торговые марки – в материале «atas.info».

Накануне Международного женского дня о временном закрытии собственных магазинов в России объявили компании-производители спортивной одежды и обуви Adidas и Puma. Также приостановили продажи популярные молодёжные бренды H&M, Zara, Massimo Dutti, Bershka Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. В этих магазинах одевался практически каждый третий новосибирец. Магазины H&M закрыты с 6 марта в Новосибирске Фото: Алина Шефер atas.info Днём в понедельник, 9 марта, в ТРЦ «Галерея» в Новосибирске несколько павильонов зарубежных марок закрыты. Посетителей можно пересчитать по пальцам. По словам сотрудников, подобного снижения посещаемости не было, даже когда бушевали волны коронавируса. В крупных торговых центрах Новосибирска не многолюдно 9 марта. Фото: Алина Шефер atas.info «Сегодня первый рабочий день после праздничных выходных, однако, людей это не останавливало от покупок раньше. Нам казалось, что пандемия – это самое трудное время, но ошибались. До последних событий наш магазин по будням в час посещали свыше 10 человек, а сейчас даже 5 не набирается», - поделилась сотрудница одного из обувных салонов иностранного бренда Елена. Российские масс-маркеты устраивают распродажи. Фото: Алина Шефер atas.info Дефицита товаров на витринах нет, что не скажешь о покупателях. Фото: Алина Шефер atas.info Не могут похвастаться увеличением продаж на фоне ухода с рынка конкурентов и российские торговые сети. Консультанты магазина «ТВОЕ» отметили, что даже в праздничный день 8 марта за покупками к ним никто не ринулся. А павильон бренда в ТРЦ «Мега» после закрытия IKEA вовсе опустел. Все этажи в ТРЦ "Галерея" практически пустуют. Фото: Алина Шефер atas.info «Коллеги из «Меги» рассказывали, что толпы покупателей заходили к ним в последний раз 4 марта, когда IKEA закрывали. Там магазины стоят рядом. Сейчас, чтобы привлечь людей делаем скидки. В эти времена мы рады только одному, что не остались без работы», - рассказала продавец из «ТВОЕ» Анастасия. Закрыт также один из популярных магазинов одежды у новосибирцев. Фото: Алина Шефер atas.info А вот сотрудники магазина «Пеплос» заявили, что спрос на их продукцию вырос из-за закрытия бутиков с импортными товарами. Также они планируют в течение недели поднять цены на 20-30 %. «Скорее всего, люди испугались, что цены со дня на день вырастут, поэтому поспешили за покупками. Конечно, они были правы – многие вещи подорожают, несмотря на то, что это российская марка. По моему мнению, в России производят качественную одежду, поэтому конкуренты нас никогда не пугали», - отметила консультант магазина «Пеплос» Ольга. Adidas продолжает работу в Новосибирске. Фото: Алина Шефер atas.info До 8 марта о закрытии своих магазинов заявила немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas. Однако сейчас торговые точки бренда в Новосибирске продолжают работу, также открыты для посетителей фирменные магазины техники Apple re:Store.

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