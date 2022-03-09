Магазины Adidas продолжают работу в Новосибирске

Магазины Adidas продолжают работу в Новосибирске
Магазины Adidas продолжают работу в Новосибирске
9 марта, 10:56ОбществоФото: Алина Шефер

Магазины Adidas продолжают работу в Новосибирске

Ажиотажа в бутиках немецкой фирмы Adidas не наблюдается в торговых центрах Новосибирска.

Немецкий бренд спортивной одежды и обуви Adidas продолжает торговлю в Новосибирске, несмотря на объявленное ранее закрытие всех магазинов в России. Однако ажиотажа в павильонах сети нет.

Не приостановил продажи один из магазинов фирмы Adidas, расположенный в торговом центре «Галерея» в Новосибирске. В этом убедился корреспондент сайта Atas.info.

Магазины сети по-прежнему открыты, однако днём в понедельник, 9 марта, посещаемость низкая. Также в онлайн-магазине компании доступна доставка одежды до Новосибирска.

Отметим, ещё 8 марта немецкая группа по производству спортивных товаров Adidas AG заявила, что закрывает в стране все собственные бутики. Это решение связано с происходящим в Украине. При этом сотрудникам обещали выплачивать зарплату.

Также о временном прекращении деятельности в России объявляли бренды Puma, H&M, Zara, Massimo Dutti, Bershka Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. К слову, данные магазины уже закрыли двери для покупателей в Новосибирске.

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