Новосибирский студент отдаст 5 млн рублей на лечение мужа своего педагога

Напомним, матери Ивана требовалась дорогостоящая и сложная операция в связи с тяжелым диагнозом: онкология. Парень пытался самостоятельно собрать деньги, но против него играло время. Поэтому он обратился к неравнодушным людям через СМИ. В течение суток ему на карту перечислили 3 млн рублей. Еще 2 млн рублей ему удалось собрать самостоятельно. К сожалению, женщина умерла, так и не дождавшись операции.