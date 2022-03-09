Новосибирский студент отдаст 5 млн рублей на лечение мужа своего педагога

Новосибирский студент отдаст 5 млн рублей на лечение мужа своего педагога
Новосибирский студент отдаст 5 млн рублей на лечение мужа своего педагога
9 марта, 05:49ОбществоФото: pixabay.com
Свою маму ему так и не удалось спасти.

Студент НГУ Иван Серкин направит собранные на лечение мамы 5 млн рублей на спасение супруга своего преподавателя.

Напомним, матери Ивана требовалась дорогостоящая и сложная операция в связи с тяжелым диагнозом: онкология. Парень пытался самостоятельно собрать деньги, но против него играло время. Поэтому он обратился к неравнодушным людям через СМИ. В течение суток ему на карту перечислили 3 млн рублей. Еще 2 млн рублей ему удалось собрать самостоятельно. К сожалению, женщина умерла, так и не дождавшись операции.

Молодой человек не знал, как ему поступить с деньгами. Многие обращались к нему с просьбой закрыть кредит, но он не понимает подобных обращений. В instagram сообщил, что намерен помочь супругу своего педагога. У мужчины тяжелая болезнь крови. Также он готов адресно помочь ребенку.

Как пишет КП-НСК, музыкант говорил о 74-летнем физике-ядерщике, который находится в реанимации. Мужчина был госпитализирован в связи с коронавирусом, который обострил хроническое заболевание – онкология. Супруга ученого ищет донора крови.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы