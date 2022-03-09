Новосибирский студент отдаст 5 млн рублей на лечение мужа своего педагога

Студент НГУ Иван Серкин направит собранные на лечение мамы 5 млн рублей на спасение супруга своего преподавателя.
Напомним, матери Ивана требовалась дорогостоящая и сложная операция в связи с тяжелым диагнозом: онкология. Парень пытался самостоятельно собрать деньги, но против него играло время. Поэтому он обратился к неравнодушным людям через СМИ. В течение суток ему на карту перечислили 3 млн рублей. Еще 2 млн рублей ему удалось собрать самостоятельно. К сожалению, женщина умерла, так и не дождавшись операции.
Молодой человек не знал, как ему поступить с деньгами. Многие обращались к нему с просьбой закрыть кредит, но он не понимает подобных обращений. В instagram сообщил, что намерен помочь супругу своего педагога. У мужчины тяжелая болезнь крови. Также он готов адресно помочь ребенку.
Как пишет КП-НСК, музыкант говорил о 74-летнем физике-ядерщике, который находится в реанимации. Мужчина был госпитализирован в связи с коронавирусом, который обострил хроническое заболевание – онкология. Супруга ученого ищет донора крови.