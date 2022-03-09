Платформенную дверь установили на станции «Спортивная» в Новосибирске

Платформенную дверь установили на станции «Спортивная» в Новосибирске
Платформенную дверь установили на станции «Спортивная» в Новосибирске
9 марта, 13:13ОбществоФото: ООО «СпецТрансСтрой»
Подрядчик успешно испытал новое оборудование – платформенную дверь на станции «Спортивная»

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» прошли испытания платформенной двери – она работает исправно. Об этом сообщили в компании ООО «СпецТрансСтрой».

Подрядчик проверил безопасность работы створок, которые должны не допустить зажимания людей. При этом сама платформа будет закрыта, а прибывающие поезда люди не смогут увидеть.

На станции будет установлено 20 таких дверей на двух платформах – это по 10 на каждой. Испытания будут проводиться в ночное время, но затем и в дневное тоже.

Платформенные двери будут открываться автоматически вместе с дверями вагона поезда. Подобные конструкции пока используются только в питерской подземке.

Напомним, что власти начали строить новую станцию метро в преддверии Международного чемпионата мира, который был запланирован на 2023 год. Объект намерены сдать до открытия соревнований. К данному моменту там установили эскалаторы и запустили теплоснабжение.

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