Платформенную дверь установили на станции «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» прошли испытания платформенной двери – она работает исправно. Об этом сообщили в компании ООО «СпецТрансСтрой».
Подрядчик проверил безопасность работы створок, которые должны не допустить зажимания людей. При этом сама платформа будет закрыта, а прибывающие поезда люди не смогут увидеть.
На станции будет установлено 20 таких дверей на двух платформах – это по 10 на каждой. Испытания будут проводиться в ночное время, но затем и в дневное тоже.
Платформенные двери будут открываться автоматически вместе с дверями вагона поезда. Подобные конструкции пока используются только в питерской подземке.
Напомним, что власти начали строить новую станцию метро в преддверии Международного чемпионата мира, который был запланирован на 2023 год. Объект намерены сдать до открытия соревнований. К данному моменту там установили эскалаторы и запустили теплоснабжение.