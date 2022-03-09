Россияне «атаковали» отечественный видеохостинг Rutube

Россияне «атаковали» отечественный видеохостинг Rutube
Россияне «атаковали» отечественный видеохостинг Rutube
9 марта, 12:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Rutube в последнее время улучшал видеохостинг, добавив множество новых функций и обновив интерфейсы

В российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю зарегистрировалось в 5,5 раз больше пользователей. Об этом сообщили представители компании.

Количество загружаемого контента за это время выросло в 2,8 раза. При этом на видеохостинге за 2021 год была улучшена работа сервиса, а также добавлено много новых функций – это улучшило качество видеоплеера и пользовательские интерфейсы.

Отметим, что такой наплыв пользователей произошел из-за начала военной спецоперации на Украине, что привело к санкциям в отношении России, а интернет-платформы начали ограничивать доступ россиянам и СМИ.

Напомним, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации.

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