Россияне «атаковали» отечественный видеохостинг Rutube

В российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю зарегистрировалось в 5,5 раз больше пользователей. Об этом сообщили представители компании.
Количество загружаемого контента за это время выросло в 2,8 раза. При этом на видеохостинге за 2021 год была улучшена работа сервиса, а также добавлено много новых функций – это улучшило качество видеоплеера и пользовательские интерфейсы.
Отметим, что такой наплыв пользователей произошел из-за начала военной спецоперации на Украине, что привело к санкциям в отношении России, а интернет-платформы начали ограничивать доступ россиянам и СМИ.
Напомним, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации.