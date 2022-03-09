В НОВАТе и музыкальном театре отключили тепло из-за аварии в Новосибирске

В НОВАТе и музыкальном театре отключили тепло из-за аварии в Новосибирске
В НОВАТе и музыкальном театре отключили тепло из-за аварии в Новосибирске
9 марта, 09:15ОбществоФото: pixabay.com

Оперный театр и 24 жилых дома отключены от тепла - авария в Новосибирске

До конца дня более 30 объектов отключат от теплоснабжения.

Без теплоснабжения в Новосибирске остались 24 дома, две больницы, три детских сада и два культурных учреждения.

Авария на тепломагистрали произошла 9 марта в 9 часов утра. Коммунальщики сообщили, что восстановительные работы продлятся до 10 марта. Тепла не будет до часу ночи.

В зоне отключения находятся объекты на улицах Каменская, Красный проспект, Мичурина, Трудовая, Фрунзе, Орджоникидзе, Советская, Потанинская, Романова, Ядринцевская. Кроме того, снизили подачу тепла в здании оперного театра и музыкальном театре.

Рабочие уже приступили к устранению повреждения теплотрассы.

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