Блогер и бывший политик Тимур Ханов объяснил причину побега из Новосибирска

Бывший депутат горсовета Новосибирска, блогер Тимур Ханов уехать из Новосибирска в Израиль из-за опасений за свою жизнь. Об этом сообщает АиФ-Нoвосибирcк.
Ханов уточнил, что в последнее время ему часть звонили неизвестные по телефону и домофону – он уверен, что его преследовали за политические убеждения.
При этом у него в понедельник, 11 апреля, должен состояться суд, где его обвинят в организации незаконных митингов. Он считает обвинения необоснованными и не хочет платить штрафы на десятки тысяч рублей.
Блогер утверждает, что в Израиле он впервые за долгое время почувствовал себя в безопасности и теперь он не оглядывается по сторонам. Также он планирует получить гражданство, потому что его бабушка была еврейкой.
Напомним, что в феврале 2022 года суд Октябрьского района встал на сторону МВД и взыскал с блогера и экс-депутата 3 млн рублей. После судебного заседания блогер снял штаны рядом со зданием суда. Он аргументировал свой поступок тем, что у него забрали последнее и он в прямом смысле «остался без штанов».