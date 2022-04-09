Блогер и бывший политик Тимур Ханов объяснил причину побега из Новосибирска

Напомним, что в феврале 2022 года суд Октябрьского района встал на сторону МВД и взыскал с блогера и экс-депутата 3 млн рублей. После судебного заседания блогер снял штаны рядом со зданием суда. Он аргументировал свой поступок тем, что у него забрали последнее и он в прямом смысле «остался без штанов».