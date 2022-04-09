Блогер и бывший политик Тимур Ханов объяснил причину побега из Новосибирска

Блогер и бывший политик Тимур Ханов объяснил причину побега из Новосибирска
Блогер и бывший политик Тимур Ханов объяснил причину побега из Новосибирска
Сегодня, 09:02ОбществоАлександр КондратьевФото: FACEBOOK.COM/SAMOPISEC
В Израиле блогер впервые почувствовал себя в безопасности – он хочет там получить гражданство

Бывший депутат горсовета Новосибирска, блогер Тимур Ханов уехать из Новосибирска в Израиль из-за опасений за свою жизнь. Об этом сообщает АиФ-Нoвосибирcк.

Ханов уточнил, что в последнее время ему часть звонили неизвестные по телефону и домофону – он уверен, что его преследовали за политические убеждения.

При этом у него в понедельник, 11 апреля, должен состояться суд, где его обвинят в организации незаконных митингов. Он считает обвинения необоснованными и не хочет платить штрафы на десятки тысяч рублей.

Блогер утверждает, что в Израиле он впервые за долгое время почувствовал себя в безопасности и теперь он не оглядывается по сторонам. Также он планирует получить гражданство, потому что его бабушка была еврейкой.

Напомним, что в феврале 2022 года суд Октябрьского района встал на сторону МВД и взыскал с блогера и экс-депутата 3 млн рублей. После судебного заседания блогер снял штаны рядом со зданием суда. Он аргументировал свой поступок тем, что у него забрали последнее и он в прямом смысле «остался без штанов».

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