COVID-19 заболели 194 человека в Новосибирской области за сутки

За сутки на 9 апреля 2022 года COVID-19 выявили у 194 человек, включая 31 ребёнка. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Известно, что на сегодняшний день в регионе скончались от коронавируса 5 466 человек. За прошедшие сутки медики зафиксировали смерть 9 пациентов - мужчин в возрасте: 64 года, 66 лет, 69 лет, 83 года и женщин в возрасте 75 лет, 77 лет, 80 лет, 85 лет, 91 год.
С начала пандемии в регионе диагностировали COVID-19 у 253 141 человека, включая 36 729 детей. При этом выздоровели 244 733 пациента, из которых 1 591 - за сутки.
Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирской области и областного центра лежат 777 пациентов, в том числе 11 детей. В реанимации 118 человек, 17 из которых на ИВЛ.