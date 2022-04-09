COVID-19 заболели 194 человека в Новосибирской области за сутки

Известно, что на сегодняшний день в регионе скончались от коронавируса 5 466 человек. За прошедшие сутки медики зафиксировали смерть 9 пациентов - мужчин в возрасте: 64 года, 66 лет, 69 лет, 83 года и женщин в возрасте 75 лет, 77 лет, 80 лет, 85 лет, 91 год.