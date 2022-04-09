Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 апреля 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 апреля 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 апреля 2022
Сегодня, 06:02ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Группировки войск ДНР и подразделения российских вооруженных сил продолжают операцию по освобождению Мариуполя

Высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле населенного пункта Немировской под Одессой. Также подбита авиационная техника украинских военных на военном аэродроме Канатова в Кировоградской области. Об этом сообщил вечернем брифинге Минобороны РФ 8 апреля специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 54 военных объекта Украины. Среди которых – пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Также возле населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинским самолет Су-27.

«Украинскими военными был нанесен удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорск. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами», - заявил представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» подтверждают тот факт, что ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска, где российских военных нет, а вот ВС Украины находились в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области – это в 45 км юго-западнее Краматорска.

В распоряжении Украины имеется около 20 ракетных комплексов «Точка-У», а Россия уничтожила пока только восемь из них.

Совместная операция группировки войск ДНР и российский военных по освобождению Мариуполя продолжается.

Радиоперехваты российских спецслужб показывают, что в оккупированных районах города еще большой количество иностранных наемников – радиопереговоры ведутся еще на шести разных языках европейского происхождения.

Всего с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожены – 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

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спецоперацияУкраина
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