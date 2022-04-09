Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 апреля 2022

Он отметил, что анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» подтверждают тот факт, что ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска, где российских военных нет, а вот ВС Украины находились в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области – это в 45 км юго-западнее Краматорска.