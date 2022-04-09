Колонию для рецидивистов ИК-21 ликвидировали в Новосибирской области

Колонию для рецидивистов ИК-21 ликвидировали в Новосибирской области
Колонию для рецидивистов ИК-21 ликвидировали в Новосибирской области
Сегодня, 11:14ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Осужденных перевели в другие колонии региона строгого режима.

Мужскую колонию строго режима ИК-21 ликвидировали в поселке Горный Новосибирской области. Информацию об этом неофициально подтвердил Atas.info источник, знакомый с ситуацией.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФКУ ИК-21 ликвидирована от 24 марта 2022 года. Осужденных перевели в другие тюрьмы региона аналогичного режима.

Известно, ИК-21 существовала на территории Новосибирской области с сентября 1996 года. Она располагалась в поселке Грозный Тогучинского района.

В колонии содержались мужчины, которые ранее уже отбывали наказание (рецидивисты). Всего там насчитывалось около 500 осужденных человек.

Стоит отметить, в 2021 году новосибирские общественники ругали ИК-21 за слив отходов в реку Иза. Тогда представитель ГУФСИН Евгений Пархоменко заявлял о фактическом прекращении работы учреждения.

К слову колонии расформировывают по всей России уже десяток лет. О массовом закрытии тюрем в рамках реформы системы наказаний ещё в 2009 году сообщал руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер в ходе первого Всероссийского форума общественных наблюдательных комиссий.

Напомним, 9 апреля осужденные из ИК-14 в Новосибирске сняли клип на песню "Орлы и Вороны" Лепса и Фадеева в рамках конкурса "Битва хоров".

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