Новосибирский Минобр попросил вузы отправить студентов на патриотический марафон

Минобразования Новосибирской области предложила вузам региона направить студентов на всероссийский марафон «Za Россию», в котором запланированы выступления популярных рок-групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Об этом сообщил в своих соцсетях бывший преподаватель НГТУ НЭТИ Станислав Шевченко.
Концерт пройдет 14 апреля на площади Пименова перед ГПНТБ. Туда должны явиться 80 студентов из 18 учебных заведений города, а в самой акции примет участие не менее 1200 человек.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила, что принять участие может любой желающий. Также еще один концерт пройдет 15 апреля в Центральном парке города с участием местных музыкантов.