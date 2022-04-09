Новосибирский Минобр попросил вузы отправить студентов на патриотический марафон

Новосибирский Минобр попросил вузы отправить студентов на патриотический марафон
Новосибирский Минобр попросил вузы отправить студентов на патриотический марафон
Сегодня, 06:24ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Всего запланировано отправить на марафон студентов из 18 учебных заведений Новосибирска

Минобразования Новосибирской области предложила вузам региона направить студентов на всероссийский марафон «Za Россию», в котором запланированы выступления популярных рок-групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Об этом сообщил в своих соцсетях бывший преподаватель НГТУ НЭТИ Станислав Шевченко.

Концерт пройдет 14 апреля на площади Пименова перед ГПНТБ. Туда должны явиться 80 студентов из 18 учебных заведений города, а в самой акции примет участие не менее 1200 человек.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила, что принять участие может любой желающий. Также еще один концерт пройдет 15 апреля в Центральном парке города с участием местных музыкантов.

Материалы по теме:
спецоперация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы