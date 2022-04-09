Резкое похолодание ожидается в начале рабочей недели в Новосибирске

В воскресенье, 10 апреля, ночью температура опустится до -5 градусов, но днем потеплеет до +5. В темное время суток также ожидается небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков при северном ветре до 8 метров в секунду с порывами до 13.