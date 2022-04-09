Резкое похолодание ожидается в начале рабочей недели в Новосибирске

Резкое похолодание ожидается в начале рабочей недели в Новосибирске
Резкое похолодание ожидается в начале рабочей недели в Новосибирске
Сегодня, 06:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В понедельник ночью ожидается до -8 градусов мороза, но днем резко потеплеет до +7

В Новосибирск придет похолодание до -8 градусов в первый рабочий день недели, 11 апреля. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В воскресенье, 10 апреля, ночью температура опустится до -5 градусов, но днем потеплеет до +5. В темное время суток также ожидается небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков при северном ветре до 8 метров в секунду с порывами до 13.

В понедельник, 11 апреля, ночью сильно похолодает – до -8 градусов мороза. Однако днем резко потеплеет до +7 градусов. Ветер будет юго-восточный до 8 м/с и без осадков.

Напомним, что температура теплоносителя была снижена в Новосибирске, чтобы в батареи поступало меньше тепла из-за жары в регионе.

Материалы по теме:
погода
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы