Резкое похолодание ожидается в начале рабочей недели в Новосибирске

В Новосибирск придет похолодание до -8 градусов в первый рабочий день недели, 11 апреля. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В воскресенье, 10 апреля, ночью температура опустится до -5 градусов, но днем потеплеет до +5. В темное время суток также ожидается небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков при северном ветре до 8 метров в секунду с порывами до 13.
В понедельник, 11 апреля, ночью сильно похолодает – до -8 градусов мороза. Однако днем резко потеплеет до +7 градусов. Ветер будет юго-восточный до 8 м/с и без осадков.
Напомним, что температура теплоносителя была снижена в Новосибирске, чтобы в батареи поступало меньше тепла из-за жары в регионе.