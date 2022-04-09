«Топила жир»: диетолог рассказала, что раскупать вместо сахара на случай голодомора

«Топила жир»: диетолог рассказала, что раскупать вместо сахара на случай голодомора
«Топила жир»: диетолог рассказала, что раскупать вместо сахара на случай голодомора
Сегодня, 13:14ОбществоФото: pixabay.com
Диетологи шокированы ажиотажной скупкой сахара в Новосибирске.

Ажиотажный спрос на сахар объясняется исторической привычкой, заложенной в наши мысли предками, которые испытывали когда-то голод. Об этом в разговоре с Atas.info заявила врач-эндокринолог, диетолог, заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Галия Сабаева из Новосибирска.

Специалист предположила, что на новосибирцев повлияла политическая и экономическая обстановка. Пожилые готовятся к худшим временам и создают запасы, за ними повторяют молодые люди. Это связано с памятью предков.

«Я думаю, что одна из причин – историческая, семейная ситуация, когда в каждом доме мешок муки, сахара. Это привычка, переданная от взрослого поколения к младшему. Но стоит отметить, сахар не самая лучшая идея для стратегического запаса», - пояснила Галия Сабаева.

По мнению врача, россияне могли раскупать сахар в целях приготовления варений, либо алкогольных напитков. Также многие ошибочно уверены, что сахар насытит организм калориями и придаст энергии на случай теоретической голодовки.

«Если предположить, люди бояться больше всего голода. В этом случае глюкоза не является продуктом выбора. И дело не в её калорийности, а в выработке инсулина. Глюкоза очень активно стимулирует бета-клетку поджелудочной железы. Задача инсулина, как гормона снизить сахар в крови. Он используется как источник топлива, но из-за его колебаний подключится функция стимуляции голода. Так что глюкоза не приведет к долгому чувству сытости», - отметила врач-эндокринолог, диетолог.

Галия Сабаева посоветовала новосибирцам в магазинах сместить внимание с сахара на прилавки с мясом, рыбой, яйцами и овощами. Сама врач призналась, что на месте обеспокоенных голодовкой горожан, хранила бы дома сливочное масло и топила жир про запас.

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