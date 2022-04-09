«Топила жир»: диетолог рассказала, что раскупать вместо сахара на случай голодомора

«Если предположить, люди бояться больше всего голода. В этом случае глюкоза не является продуктом выбора. И дело не в её калорийности, а в выработке инсулина. Глюкоза очень активно стимулирует бета-клетку поджелудочной железы. Задача инсулина, как гормона снизить сахар в крови. Он используется как источник топлива, но из-за его колебаний подключится функция стимуляции голода. Так что глюкоза не приведет к долгому чувству сытости», - отметила врач-эндокринолог, диетолог.