«Топила жир»: диетолог рассказала, что раскупать вместо сахара на случай голодомора

Ажиотажный спрос на сахар объясняется исторической привычкой, заложенной в наши мысли предками, которые испытывали когда-то голод. Об этом в разговоре с Atas.info заявила врач-эндокринолог, диетолог, заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Галия Сабаева из Новосибирска.
Специалист предположила, что на новосибирцев повлияла политическая и экономическая обстановка. Пожилые готовятся к худшим временам и создают запасы, за ними повторяют молодые люди. Это связано с памятью предков.
«Я думаю, что одна из причин – историческая, семейная ситуация, когда в каждом доме мешок муки, сахара. Это привычка, переданная от взрослого поколения к младшему. Но стоит отметить, сахар не самая лучшая идея для стратегического запаса», - пояснила Галия Сабаева.
По мнению врача, россияне могли раскупать сахар в целях приготовления варений, либо алкогольных напитков. Также многие ошибочно уверены, что сахар насытит организм калориями и придаст энергии на случай теоретической голодовки.
«Если предположить, люди бояться больше всего голода. В этом случае глюкоза не является продуктом выбора. И дело не в её калорийности, а в выработке инсулина. Глюкоза очень активно стимулирует бета-клетку поджелудочной железы. Задача инсулина, как гормона снизить сахар в крови. Он используется как источник топлива, но из-за его колебаний подключится функция стимуляции голода. Так что глюкоза не приведет к долгому чувству сытости», - отметила врач-эндокринолог, диетолог.
Галия Сабаева посоветовала новосибирцам в магазинах сместить внимание с сахара на прилавки с мясом, рыбой, яйцами и овощами. Сама врач призналась, что на месте обеспокоенных голодовкой горожан, хранила бы дома сливочное масло и топила жир про запас.