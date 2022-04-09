Завершены поиски 14-летнего подростка под Новосибирском

В Новосибирской области нашли живым 14-летнего подростка, который без вести провал 8 апреля в селе Ленинское. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял информацию по сети, выполнял автономные задачи и оставлял свидетельства!», - пишет «ЛизаАлерт» вечером 9 апреля.
Напомним, 14-летний школьник Галкин Матвей 8 апреля около 17.00 ушёл из дома по улице Кирова в селе Ленинское разрыхлять снег и провал. Родственники заявили в полицию и волонтёрам.
На мальчика составили ориентировку. Активисты распространяли листовки с его изображением. В итоге спустя сутки подростка нашли. Его жизни ничего не угрожает.