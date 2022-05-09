9 мая 2022: новые открытки и поздравления с Днем Победы

В понедельник, 9 мая 2022 года отмечается 77-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные открытки и поздравления – читайте в материале Atas.info.

Поздравления с Днем Победы 2022 Стихи и поздравления с Днем Победы 9 Мая 2022 *** В день Победы пожелаю, Чтобы не было войны, Чтобы не было печали, Слезы больше не нужны, Этот день такой прекрасный, Нам свободу подарил, Чтобы вновь никто на свете Боль войны не ощутил! Фото: greet4you.ru *** Пусть в этот день умолкнут звуки, Пусть время бег замедлит свой, Пусть вспомнят подвиг дедов внуки, Почтут их память тишиной. Пусть их немеркнущая слава Оставит в прошлом страх войны, Пусть будет мирною держава, Пусть дети спят и видят сны. Пусть люди верят, ждут и любят По деревням и городам, Они ваш подвиг не забудут, Спасибо, ветераны, вам! Фото: greet4you.ru *** Я Вам желаю в День Победы Лишь мира! Мира и тепла. Чтоб никогда на свете этом Не слышать страшное… «война». Чтоб не узнали наши дети, Что довелось Вам пережить, Чтоб мир царил на белом свете, Чтоб мы умели просто жить! Фото: greet4you.ru *** С великим праздником Победы — С великим днем страны моей! Мы не забудем подвиг дедов — Твоих, Отчизна, сыновей. Пусть помнит враг о сорок пятом, Что русских им не победить. Любить страну мы будем свято, Победой нашей дорожить! Фото: greet4you.ru *** С великим всех вас Днем Победы! Я мира желаю всем вам, Чтоб все и несчастья, и беды Рассеялись, словно туман. Чтобы солнышко ярко светило, Чтоб не было больше войны, А жизнь чтоб всегда приносила Лишь самые добрые дни. Фото: greet4you.ru *** За то, чтоб наступил для нас Сегодня День Победы, Отдали молодость свою И жизни наши деды. Они нам завещали мир Для радости и счастья. И каждый подвиг совершил Безмерный, настоящий. Давайте будем от души Героями гордиться, Не забывать их имена И дорогие лица. Я поздравляю всех сейчас С Великою Победой, Которая дала нам жизнь Под этим синим небом! Фото: greet4you.ru *** Спасибо нашим ветеранам За всё, что сделали для нас, Ещё не зажили те раны, В душе огонь тот не погас! Спасибо, наши ветераны, За героизм, за пыл в глазах, Вы повзрослели слишком рано В боях смертельных на фронтах! Здоровья крепкого желаем, Пусть не нависнет злая тень, Мы вас сердечно поздравляем С Днём Победы каждый день! Фото: greet4you.ru *** За окном гремят салюты, И звучит «Славянки марш», Началось с парада утро, Это праздник, точно, ваш! Ветерана поздравляем С дорогим победным днём! Мы здоровья вам желаем, Мира и достатка в дом! Фото: greet4you.ru *** Спасибо вам, родные ветераны, За вашу боль, за ваши раны, За смелость, мужество в бою… За все я вас благодарю! Вы очень преданы Отчизне, Желаем вам мы долгой жизни, Любви от всех, кто с вами рядом, Чтоб вас встречали добрым взглядом! Пример чтоб брала молодежь, Чтоб не страшна была вновь дрожь, Чтоб не была душа в слезах… Лишь только радость на глазах! Фото: greet4you.ru *** Пусть никогда не гаснет память О страшных тех годах войны, О том, как землю защищали Мужчины, деды и сыны, О том, как гордо рдело знамя, И пламенели их сердца, Как шли они к Победе прямо, Жизнь отдавая до конца. Пусть лишь салютов громыханье Нарушит неба тишину. Желаю мира, процветанья И стариков чтить седину. Найти ветерана ВОВ по фамилии: сайты «Бессмертный полк», «Подвиг народа» - инструкция

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter