Какое оружие используют Россия и Украина во время спецоперации

Во время специальной военной операции российская и украинская армия используют различные оружия спецназначения – некоторая техника создавалась еще в советские времена, а некоторая применяется впервые. «Новые известия» в спецпроекте рассказали, какие преимущества есть у той и другой стороны.

Издание выпустило проект, в котором развеяло мифы о российской военной технике, якобы применяемой в боевых действиях на Украине, а также рассказало, какими техническими силами владеют войска. Су-25, Су-30, Су-34, Ми-28, Ка-52 и другие военные вертолеты применяются со стороны военнослужащих РФ в отношении украинских захватчиков. Истребители готовы уничтожить воздушные цели в любое время суток. Их применяют для блокировки аэродромов, морских объектов и уничтожения броневой техники противника. Воздушная авиация проверена временем. Так, Су-30 ранее применялся в Сирии, Су-34 летал над Южной Осетией в 2008 году и в Сирии, Су-25 участвовал в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе 2 года назад, Ка-52 также был задействован в Сирии, а сейчас все они активно применяются на Украине. Со стороны оружия, которое применяет Украина, обозначен турецкий беспилотник «Байрактар». Управлять им можно даже за 150 км. Эту технику впервые применили в отношении курдов – в 2014 году. Всего Украина закупила 12 беспилотных аппаратов (данные за 2021 год) и применяла их против артиллерийских войск ДНР. Российские огнемёты ТОС-1А «Солнцепёк» и «Смерч». Именно «Солнцепек» признан одним из лидеров смертоносной системы, аналогов которому нет по сей день. Реактивная система «Смерч» использовалась еще в 2014 году на Украине, а также в Нагорном Карабахе – сейчас применяется и во время спецоперации. На Украине применяется система залпового огня «Верба». Эта техника включает в себя часть от системы оружия СССР - «Град». Помимо «Вербы» украинские силовики пользуются реактивной системой под названием «Ольха», произведённая на основе советской системы «Смерч». Оружие достаточно новое, потому что первые огневые испытания состоялись лишь 6 лет назад. Ракета позволяет стрелять до 200 километров. Для сравнения – советская техника «Град» может стрелять на небольшие расстояния – максимум до 42-х км. «Точка У» - это советский тактический ракетный комплекс. Российская армия сняла его с вооружения еще в 2019 году. При этом Украина сохранила 90 установок пуска и 800 ракет. Эта военная техника ранее имела применение в ходе 2-й карабахской войны – ракетные залпы шли с армянской стороны. Также зарубежное оружие у ВСУ есть от США – Америка поставила в 2018 году ракетный комплекс «Джавелин» и армейский внедорожник HMMWV. Украина имеет и бронетранспортер AT105 «Саксон» из Великобритании. Австралия передала украинской армии в 2022 году двадцать две машины «Бушмастер». В число советских машин, применяемых в отношении российских войск, имеются такие тяжеловесы как: «Точка У» и танки Т-72, Т-64. Среди российской техники нельзя не заметить гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Его испытали еще 5 лет назад, а впервые применили в действии лишь 18 марта текущего года. Он уничтожил подземный склад с ракетами и боеприпасами, а также поразил базу хранения горючих материалов в Украине. Отметим и российский оперативно-технический ракетный комплекс «Искандер» - публика узнала о нем лишь в 1999 году. Оружие позволяет уничтожить силы ПВО и ПРО противника. Дальность действия – 500 км.

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