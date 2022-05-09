В Новосибирске открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

В Новосибирске открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
В Новосибирске открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
Сегодня, 09:14ОбществоФото: АСТ-54
Мобильный пункт открыли в Новосибирске 8 мая в Первомайском сквере, о чем сообщили свидетели во «ВКонтакте».

В Новосибирске появился передвижной пункт для отбора на военную службу. Уточняется, что он создан для военных-контрактников. Об этом передают очевидцы в соцсетях.

Пункт отбора на службу открыли в Первомайском сквере. Сам павильон окрашен в триколор российского флага. Мобильный пункт обнаружили 8 мая вечером.

Некоторые новосибирцы в комментариях под опубликованным постом предположили, что отбор на контрактную службу связан с происходящим в мире. Однако большинство новосибирцев рассказали, что это была простая агитационная программа.

Напомним, ранее Atas.info рассказывал, каких граждан России могут призвать в 2022 году по закону о мобилизации – таблица призывного возраста для разных категорий военнообязанных.

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