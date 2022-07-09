10 млн рублей за смерть 10-летнего сына от тока в Новосибирске требует отец погибшего

Трагедия произошла 17 июля 2019 года – мальчик гулял после школы. Он залез на насыпь и затронул высоковольтный провод, вследствие чего и получил удар тока. Школьник погиб от разряда.
Следствие обвинило начальника отдела районной административно-технической инспекции Кировского района. Подозреваемому предъявили халатность, повлекшей смерть мальчика.
В суде выступил отец погибшего ребенка. Мужчина рассказал, что потерял смысл жизни после потери сына. Теперь он хочет добиться 10 млн рублей за смерть школьника. Однако сам обвиняемый свою вину не признает.